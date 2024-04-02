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Интерфакс-АВН

США считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - США все еще исходят из того, что Россия никак не связана с появлением так называемого "гаванского синдрома" у американских сотрудников, работающих за рубежом, заявила в понедельник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Постараюсь быть очень аккуратной: разведывательное сообщество не пришло к такому выводу (о причастности России - ИФ)", - заявила она.

Так она ответила на вопрос о публикациях в СМИ о предполагаемой связи между "гаванским синдромом" и РФ.

Жан-Пьер отметила, что президент Джо Байден очень серьезно относится к этой проблеме и к безопасности американского персонала.

Ранее в понедельник западные СМИ сообщали, что российское главное управление Генштаба якобы причастно к так называемому "гаванскому синдрому", который поражал сотрудников американских диппредставительств по всему миру. В частности, такое мнение выразил в эфире CBS News бывший следователь Пентагона Грэг Эдгрин, в прошлом занимавшийся этой тематикой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что утверждения о причастности России к "гаванскому синдрому" являются беспочвенными.

"Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ", - сказал Песков журналистам.

Еще в прошлом году Associated Press сообщало, что в американских разведслужбах не располагают фактами, указывающими на то, что случаи "гаванского синдрома" у американских дипломатов и сотрудников дипмиссий вызваны действиями враждебных США иностранных сил.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира, в том числе в Азии и в Европе, а также в Южной Америке.

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Страны
Куба
Россия
США
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