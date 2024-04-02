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Военное обозрение

Military TV: ВС России развернули новейшие 152-мм САУ «Коалиция-СВ» на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

Российские новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция" появились в зоне СВО, российское командование развернуло некоторое количество САУ на Донбассе. С таким утверждением выступает американский YouTube-канал Military TV.

Американцы утверждают, что какое-то количество новейших российских САУ уже находится на территории "Восточной Украины". Якобы командование ВС России планирует использовать "Коалицию" для ударов по ключевым районам ВСУ, поскольку данная САУ является самой дальнобойной в арсенале российских войск, она превосходит даже артиллерию НАТО.

Установки "Коалиция СВ" развернули в Восточной Украине. Они нацелились на ключевые твердыни ВСУ в Донбассе. Хотя точное количество этих самоходок не известно, можно точно сказать, что они играют существенную роль в конфликте

- заявляет канал.

Со своей стороны отметим, что информации о появлении в зоне СВО новейших САУ "Коалиция-СВ" не поступало, ни официальной, ни даже слухов. Впрочем, Минобороны такую информацию и не распространяет, так что все может быть. О завершении государственных испытаний САУ "Коалиция-СВ" Ростех сообщил в октябре прошлого года. При этом серийное производство началось гораздо раньше. Вместе с САУ в серийное производство пошла и транспортно-заряжающая машина.

Стрельба САУ 2С35 "Коалиция-СВ" в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Максимальная дальность стрельбы высокоточным снарядом - 80 км. Экипаж находится в изолированной бронекапсуле. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

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2С36 Коалиция-СВ
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