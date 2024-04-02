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Интерфакс-АВН

Возобновлены лётные испытания регионального самолёта Ил-114 с усовершенствованным отечественным двигателем

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Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021
Зрители наблюдают за пролетом пассажирского самолета Ил-114-300 на МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский региональный самолёт Ил-114, испытания которого возобновились в конце марта, оснащён двигателем ТВ7-117СТ-01, прошедший комплекс доработок, сообщила в понедельник пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации.

"Двигатель ТВ7-117СТ-01 - мощный, надёжный и простой в обслуживании. Конструкторы ОДК проделали большую работу по улучшению эксплуатационных характеристик силовых установок семейства ТВ7-117", - сказал генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, которого цитирует пресс-служба.

Бадеха сообщил, что ОДК наращивает производственные мощности. "Мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях", - сказал он.

Гендиректор отметил, что долгие годы, особенно в советское время, компетенция турбовинтовых самолётов и двигателей с винтами находились на территории Украины. ТВ-7-117 - первый российский двигатель, который создан для турбовинтового самолёта. Сегодня этот двигатель имеет лучшие в своем классе характеристики, ничем не уступает иностранным аналогам.

"Конструкторы ОДК проделали большую работу по его улучшению. Двигатель не только имеет сертификат типа, но и может эффективно применяться в турбовинтовой авиации. В результате лётных испытаний он совместно с винтом показал не просто свою работоспособность, но и хорошие потребительские качества: тяговые характеристики и показатели уровня шума, что очень важно для будущих пассажиров", - сказал Бадеха.

По информации пресс-службы, авиадвигатель ТВ7-117СТ-01 является современной разработкой петербургского предприятия "ОДК-Климов". Он сертифицирован в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлётном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

В пресс-службе также сообщили, что на самолёте Ил-114 установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолёта при обслуживании и подготовке к полёту на малооборудованных аэродромах.

Ранее пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила, что второй опытный самолёт, оснащённый двигателями ТВ7-117СТ-01, 31 марта выполнил первый полёт с аэродрома филиала ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. П.А.Воронина. "Полёт прошёл штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полёта выполнена полностью", - говорилось в сообщении.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
117С
Ил-114
ТВ7-117
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