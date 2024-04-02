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Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

Interia: Россия готовится применить против ВСУ самоходную артиллерию «Лотос»

Вооруженные силы России (ВС РФ) планируют применить в рамках специальной военной операции (СВО) новейшую самоходную артиллерию. О планах использовать новое оружие против Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает польское издание Interia.

Речь идет об авиадесантируемом плавающем самоходном артиллерийском орудии 2С42 «Лотос». Самоходная артиллерийская установка впервые была представлена в 2017 году, а ее государственные испытания намечались на весну 2024 года.

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Филип Мельчарек

журналист Interia

В Польше предрекли ВСУ тяжелые времена

В материале говорится, что «Лотос» имеет массу не более 28 тонн, запас хода — не менее 500 километров. Максимальная скорость САО составляет 70 километров в час. Машина стреляет на расстояние до 13 километров, может вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. «Лотос» также может запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.

САО 2С42 «Лотос» подходит для десантирования с парашютом, также она может проходить водные препятствия. Машина, которую разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), должна была заменить в войсках артиллерийско-минометные установки «Нона-С».

По словам журналистов польского издания, до этого в сети не было никаких материалов про «Лотос». Журналисты делают вывод, что данное оружие появится в зоне СВО впервые в истории. На появившихся в интернете фотографиях самоходная артиллерия имеет защиту от дронов-камикадзе. «Для украинских солдат наступают тяжелые времена», — подытожили специалисты Interia.

Какое еще оружие появится в зоне СВО?

26 марта стало известно, что госкорпорация «Ростех» поставила в зону СВО доработанные платформы дистанционного управления танковым пулеметом, которые позволяют превращать пулеметы в роботизированную систему. Изделия позволяют в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу, находясь на большом удалении от оружия.

Кроме того, в зону СВО отправили взрывающийся при попадании к противнику дрон. Речь идет о FPV-дроне «Джокер-10». Он взрывается при попадании к противнику, включается дистанционно и в силу этого может ждать в засаде в течение месяца. На аппарате присутствует гибернатор, который позволяет включать и выключать устройство на расстоянии, причем обесточивая его, а не просто останавливая моторы.

В марте российские военные применили на СВО новую «чудо-бомбу» — универсальный межвидовый планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН. Диаметр снаряда составляет 30 сантиметров. Его основание описывают как трубу, на которой закреплены крылья. Внутри размещаются системы управления и спутникового самонаведения, а также более 100 килограммов взрывчатого вещества.

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