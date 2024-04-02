ЗРК «Тор-М1»: почти 40 лет на боевом посту

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М1», разработанный еще в 80-х годах в разгар холодного противостояния с НАТО, - и сейчас успешно воюет в зоне специальной военной операции.

История создания первого «Тора» берет свое начало в середине 1970-х, когда военно-политическим руководством СССР был дан старт конструкторским работам над войсковым тактическим комплексом противовоздушной обороны.

Головным производителем ЗРК «Тор» был назначен Ижевский электромеханический завод (ныне - ИЭМЗ «Купол», входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Здесь ранее был создан комплекс малой дальности «Оса», ставший первым автономным мобильным ЗРК, и именно ижевские оружейники имели соответствующие компетенции для такого серьезного проекта.

Комплекс «Тор» создавался, чтобы ответить на появившиеся угрозы того времени – крылатые ракеты, противорадиолокационные ракеты, управляемые авиабомбы и снаряды РСЗО нового поколения и другие средства воздушного поражения.

Для успешной боевой работы по таким сложным целям требовались минимальное время реакции комплекса на воздушные угрозы, а также мощная РЛС и высокоскоростная зенитная управляемая ракета.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М1». Источник: https://kupol.ru/

Зенитный ракетный комплекс «Тор» был принят на вооружение в 1986 году. В конструкции новой боевой машины был впервые применен целый ряд военно-технических инноваций, и при этом «Тор» имел большой модернизационный потенциал.

За время службы ЗРК «Тор» пережил три серьезных этапа модернизации, каждая из которых улучшала тактико-технические характеристики по сравнению с предыдущими версиями комплекса: в 1991 году - до уровня «Тор-М1», в 2009-м - до «Тор-М2У», и в 2016-м году, когда был создан ЗРК «Тор-М2».

Сейчас, в ходе спецоперации на Украине, экипажи боевых «Торов» ежедневно выполняют задачи по поражению военных беспилотников ВСУ и других средств воздушного поражения.

Ижевский комплекс при необходимости способен сбивать в своей зоне поражения военные самолеты и вертолеты, баллистические и крылатые ракеты, управляемые боеприпасы, авиабомбы и другие средства поражения.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М1». Источник: https://kupol.ru/

Боекомплект ЗРК «Тор-М1» позволяет зенитчикам без перезарядки уничтожать до восьми воздушных целей. Благодаря своей РЛС и системе наведения ракет, комплекс способен отслеживать одновременно до 48 воздушных объектов и уничтожать сразу несколько целей в случае атаки снарядов РСЗО или роя дронов.

Так, недавно расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» войсковой группировки «Центр» обеспечили безопасность продвижения мотострелковых подразделений на Авдеевском направлении, прикрывая войска от БПЛА противника.

Прибыв в нужный квадрат, зенитчики в течение трёх минут развернули комплекс в боевое положение. Затем, «просканировав» воздушное пространство в районе действия российских штурмовиков, зенитчики обнаружили вражеский дрон, который вел наблюдение за местностью.

Расчет ЗРК «Тор-М1» взял на сопровождение БПЛА противника, и после подтверждения цели поразил вражеский дрон пуском управляемой ракеты.