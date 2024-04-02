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Военное обозрение

Министр обороны Казахстана отчитался президенту страны о боеготовности национальной армии

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, являющийся по должности и верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о состоянии национальной армии. Об этом сообщает казахстанская пресса.

Глава военного ведомства республики отчитался о боевой подготовке армейских подразделений, об обучении личного состава. Кроме того, он рассказал, как армия взаимодействует с местными органами власти по вопросу предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Отдельно был поднят вопрос о мероприятиях, которые планируются в 2024 году. В частности, речь идет о взаимодействии с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году именно Казахстан председательствует в данном блоке.

Токаев, в свою очередь, поручил министру решить ряд задач по укреплению боевого потенциала национальной армии. Так, в вооруженных силах страны вводится новый вид службы – служба в резерве. В январе 2024 года было подписано постановление о призыве на военную службу годных к ней офицеров запаса, которые ее не проходили. Их призовут сроком на 24 месяца.

Одной из серьезных проблем, стоящих перед армией Казахстана, является масштабный отток военнослужащих из рядов вооруженных сил. Он связан, в том числе, с финансовыми проблемами и неудовлетворительными условиями службы в ряде частей. Кадровые военные в итоге решают, что «на гражданке» смогут реализовать себя в большей степени и зарабатывать более солидные деньги.

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