Военный аналитик: применение высокоточных комплексов решает несколько задач

Военный аналитик Леонков: комплексы Patriot не спасают ситуацию для Украины

Россия располагает высокоточными комплексами, которые применяются по особо важным военным объектам Украины и показывают свою эффективность и даже больше, сказал в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков.

Россия продолжает наносить высокоточные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины, российское оружие большой дальности демонстрирует свою эффективность, отметил в эфире радио Sputnik военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Есть специализированные комплексы, которые действуют на наземные объекты, например, ракеты класса "воздух – земля" или класса "земля – земля". В СВО также используются гиперзвуковые комплексы "Циркон" и "Кинжал" для поражения морских целей, кораблей – там, где требуется скорость и высокая точность. Поэтому такие комплексы стали применять по особо важным объектам, и они показали свою эффективность и даже больше, потому что доставали заглубленные объекты. Есть комплексы "Герань", которые запускают дроны-камикадзе дальнего действия. Хорошо себя показала стратегическая крылатая ракета Х-101. Она была доработана, сбить ее средствами противовоздушной обороны у Украины не получается", – рассказал Алексей Леонков.

Применение такого оружия решает сразу несколько задач, продолжил военный эксперт.

"Мы не только поражаем намеченные объекты, но и параллельно вскрываем позиции комплексов противовоздушной обороны, их уничтожаем, в том числе. То есть Украина сразу лишается и комплексов ПВО, и важных объектов. Поэтому там кричат Западу: "Дайте больше ЗРК Patriot". Но комплексы Patriot не спасают ситуацию. Как только мы их обнаруживаем, то обычно уничтожаем гиперзвуковыми комплексами, против которых Patriot бесполезен", – подчеркнул Леонков.

Россия также наносит эффективные удары по аэродромам ВСУ, добавил военный эксперт.

"Часть этих аэродромов предназначалась для базирования F-16, туда завозилось оборудование. Как только мы удостоверились, что это происходит, по этим аэродромам были нанесены удары, чтобы F-16 не могли обслуживаться на территории Украины", – заключил Алексей Леонков.