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ТАСС

Бывший эксперт ООН назвал бредовым план Зеленского по урегулированию на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Yves Herman, Pool Photo via AP

Альфред де Зайас сравнил условия, содержащиеся в этом плане, с гипотетическим требованием Германии вернуть Восточную Пруссию и Силезию

ЖЕНЕВА, 1 апреля. /ТАСС/. Американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас назвал бредовым и архаичным план урегулирования на Украине из 10 пунктов, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) он сравнил условия, содержащиеся в этом плане, с гипотетическим требованием Германии вернуть Восточную Пруссию и Силезию, а также напомнил Западу о праве жителей Крыма и Донбасса самим решать вопрос о самоопределении.

"Чего, как известно, не хватает в западном нарративе об Украине, так это права народов Крыма и Донбасса на самоопределение. Давайте сначала спросим их. Мы не имеем права решать за них", - отметил де Зайас. "План Зеленского из десяти пунктов - допотопный и бредовый", - констатировал он. Это похоже на то, как если бы Германия должна была вернуть "700-летние провинции Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург". В этом же ряду, по мнению американского юриста, могло бы находиться требование Сербии вернуть край Косово.

По словам де Зайаса, "если Швейцария проведет "саммит мира" для Украины", то ей следует сосредоточиться не на инициативе Зеленского, а "на плане из 10 пунктов, представленном южноафриканцами, или плане из 12 пунктов, разработанном китайцами", так как "оба являются конструктивными и принесут результаты". Он высказался также в поддержку позиции Папы Римского Франциска, который ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. "Ввиду моего чувства траура и сострадания к украинским солдатам, погибшим на войне, я согласен с Папой Франциском в том, что необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры", - резюмировал де Зайас.

Альфред де Зайас - американский юрист-международник, историк. С 2012 по 2018 год он был независимым экспертом Совета ООН по правам человека по продвижению демократического и справедливого международного порядка.

Планы проведения конференции по Украине

В январе в Берне позитивно отреагировали на просьбу президента Украины о проведении на территории Швейцарии мирной конференции высокого уровня. На брифинге в ООН 23 февраля глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщил, что такой форум пройдет на министерском уровне. Швейцария намерена определиться со сроками и форматом конференции до середины апреля.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ на границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию. 

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