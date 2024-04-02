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ТАСС

Российские ученые предложили построить телескоп на Луне для изучения черных дыр

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Источник изображения: © Matt Cardy/ Getty Images

Как отмечают исследователи, сейчас в России фактически нет телескопов, способных выполнять наблюдения на частотах выше 100 ГГц

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские астрономы предложили построить телескоп на поверхности Луны, который бы работал в субтерагерцовом диапазоне электромагнитных волн. Подобная установка позволит ученым получить детальные снимки окрестностей черных дыр и впервые детально изучить движение материи у горизонта событий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Астрокосмического центра ФИАН.

"Лунная антенная решетка, работая совместно с наземной сетью телескопов, позволит рассмотреть тени черных дыр с разрешением до 30 раз лучше, чем это сделал телескоп EHT. Это приведет к прорыву в изучении физики сверхмассивных черных дыр. Также лунная обсерватория будет исследовать раннюю Вселенную через наблюдения спектральных искажений реликтового излучения и изучать некоторые проблемы звездообразования", - говорится в сообщении.

Идею выдвинула группа российских астрономов под руководством главы Астрокосмического центра ФИАН Сергея Лихачева в рамках всестороннего изучения дальнейших перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. В ее рамках астрономы используют электромагнитные волны с частотой в сотни гигагерц и выше для наблюдений за самыми далекими и необычными объектами Вселенной, в том числе за сверхмассивными черными дырами, их выбросами, первыми галактиками мироздания и прочими небесными телами.

Как отмечают исследователи, сейчас в России фактически нет телескопов, способных выполнять наблюдения на частотах выше 100 ГГц, а также при этом планируется к запуску пока лишь одна такая орбитальная миссия, космическая обсерватория "Миллиметрон". Руководствуясь подобными соображениями, Лихачев и его коллеги подготовили проекты наземных и лунных субтерагерцовых телескопов, которые могли бы восполнить недостаток наблюдательных мощностей в данном диапазоне электромагнитных волн.

В частности, ученые предлагают разработать набор из шести антенн диаметром в 8 м, способных улавливать субтерагерцовое излучение, и установить их на горе Маяк в Дагестане или на пике Хулугайша в Саянах. Схожий набор антенн можно также установить на поверхности Луны в постоянно затененном кратере или в приполярных регионах спутника Земли. Эту лунную обсерваторию, по словам астрономов, также можно будет объединить в гигантскую виртуальную антенну вместе с их наземными аналогами и космическими обсерваториями, для чего будут использоваться технологии, которые ранее задействовались в рамках проекта "Радиоастрон".

Этот подход, как надеются ученые, позволит астрономам впервые проследить за движением материи в самых ближайших окрестностях сверхмассивных черных дыр, в том числе у черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути. Аналогичные снимки можно будет предположитьельно получить и для черной дыры в галактике M87, чью "тень" недавно удалось изучить ученым при помощи телескопа EHT, объединяющего мощности крупнейших субтерагерцовых обсерваторий мира. Эти изображения радикально расширят представления ученых о поведении материи у горизонта событий, подытожили исследователи.

О лунных телескопах

В последние годы астрономы из России и других стран мира активно предлагают начать размещать телескопы и обсерватории не только в космосе, но и на поверхности Луны. Их постройка позволит обойти ограничения, накладываемые земной атмосферой, а также защитить телескопы от антропогенных световых и электромагнитных помех. В частности, в апреле 2021 года научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый предложил разместить на поверхности Луны специальный телескоп, нацеленный на поиски источников космических лучей высоких энергий - заряженных частиц, движущихся с околосветовой скоростью.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
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