Стало известно о применении в зоне СВО российского «Утюга»

«Известия»: в зоне СВО применяют систему «Орнитолог-1М+», известную как «Утюг»

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) применяют систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Орнитолог-1М+», также известную как «Утюг». Об этом стало известно газете «Известия».

Устройство изготовлено энтузиастами из города Краснодар. Внешне оно напоминает небольшой чемодан зеленого цвета с ручкой посередине. Изделие позволяет подавить управление и передачу изображений беспилотником. Примерно за четыре-пять минут воздействия «Утюга» на летательный аппарат противника у последнего полностью разряжаются аккумуляторные батареи.

По словам владельца компании «Элтех-ЮГ» Александра Камина, в настоящее время завершается производство еще одной партии антидронных систем. Всего в зону СВО компания успела поставить около 1000 подобных устройств.

Также в компании создали устройство «Птицелов», позволяющее обнаруживать известные беспилотники в радиусе до двух километров и предупреждать бойцов об их приближении.

В марте издание со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщило, что мобильные группы по борьбе с беспилотниками, вооруженные пикапами с пулеметами и зенитными установками, появятся в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.