Концерн "Калашников" представит беспилотник "Скат-350М"

В Петербурге "Калашников" покажет дрон "Скат-350М", применяемый в СВО

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Концерн "Калашников" представит на выставке "Экспотехностраж" применяемый в зоне специальной военной операции беспилотник "Скат-350М", сообщили в компании.

"Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Скат-350М" на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "Экспотехностраж. День передовых технологий" в Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля. "Скат-350М" эффективно используется подразделениями Росгвардии в зоне СВО", - сказали в компании.

Там напомнили, что в марте спецназ Росгвардии обнаружил при помощи "Ската" и обеспечил поражение РСЗО RM-70 Vampire войск Украины, которая, находясь в Харьковской области, готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты РСЗО противника оперативно были переданы ВС РФ. В результате удара ракетным оружием украинская установка получила критические повреждения и была выведена из строя, расчет частично уничтожен.

Кроме дрона в экспозиции "Калашникова" будет представлен широкий спектр продукции предприятий холдинга: современные образцы боевого и гражданского стрелкового оружия, морская техника, решения в области динамической зашиты, всего - 30 наименований изделий.

"Росгвардия – наш традиционный надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. Поэтому мы используем любую возможность для поддержания контактов между нами: Росгвардия информирует нас о новых задачах, мы со своей стороны предлагаем под них оперативные и эффективные решения", - отметил президент концерна Алан Лушников, слова которого приводят в компании.