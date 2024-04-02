Существует ли "волшебная кнопка" для борьбы с БПЛА

Эксперт Кузякин: РЭБ – лишь один из элементов мозаики в борьбе с БПЛА

О проблемах, которые решаются в ходе борьбы с применяемыми ВСУ беспилотниками, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Владимир Путин поручил Минпромторгу оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что при его выполнении следует учитывать необходимость повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах. Доклад необходимо предоставить до 27 апреля.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин объяснил, в чем состоит сложность обнаружения БПЛА, которые применяет украинская сторона.

"Современные системы ПВО имеют радары, которые могут собрать очень много информации с летящей техники. Они в состоянии, например, не просто обнаружить вертолет, но и определить его марку, есть у него на подвесе вооружение или нет. Но эти системы слабо подготовлены к противодействию беспилотникам, которые сделаны, образно говоря, из пенопласта. Я сейчас утрирую, но в этом утрировании есть и доля правды, потому что многие беспилотники в основе своего крыла имеют пенопластовые изделия. Ввиду их небольшого размера и материала, из которого они сделаны – это не алюминиевый профиль, а пластик, углеволокно и так далее, – их обнаружить очень сложно. Мало того, некоторые из них являются электрическими, и они не оставляют контрастного теплового следа. То есть если бы был двигатель внутреннего сгорания, их можно было бы на фоне неба хорошо видеть. Но многие из них используют электрические двигатели, поэтому это еще больше усложняет их обнаружение", – сказал эксперт.

Для борьбы с такими беспилотниками требуется иное оборудование, продолжил он.

"Для противодействия атакам, скажем так, "третьей лиги" беспилотников не работают системы и инструменты, которые работают в "первой и второй лигах", к которым мы готовились. Соответственно, нужно другое оборудование", – пояснил Кузякин.

По его словам, одним из важнейших направлений борьбы с БПЛА является радиоэлектронная борьба (РЭБ), но этот метод применим не всегда.

"Есть беспилотники, которые вообще не имеют радиоканалов, даже спутниковых, летят в полной радиотишине, и РЭБ-противодействие против такого вида летательных аппаратов будет бесполезным. То есть не всегда дрон управляется по какому-то радиоканалу, который можно обрубить. Поэтому должен работать комплекс мер", – отметил эксперт.

Он уточнил, что входит в этот комплекс.

"Не существует волшебного инструмента, такой волшебной кнопки, чтобы на нее нажать – и все беспилотники упадут. Комплексный подход – а наша страна применяет именно его – включает в себя в том числе радиоэлектронную разведку, радиоэлектронную борьбу, средства ПВО, там много чего. Радиоэлектронная борьба – это один из элементов мозаики", – сказал Дмитрий Кузякин.