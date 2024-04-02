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ЦАМТО

Япония передаст патрульные катера Береговой охране Джибути

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Флаг страны Джибути.

ЦАМТО, 1 апреля. Согласно информации, опубликованной 28 марта МИД Японии, на предприятии компании Sumidagawa Shipyard в Токио состоялся спуск на воду второго патрульного катера проекта 35М, строящегося при содействии Японии для Береговой охраны Джибути.

Как сообщает Navyrecognition.com, целью реализуемой властями Японии стратегии передачи патрульных катеров различным странам мира является повышение безопасности на море, укрепление двусторонних отношений, а также противодействие растущему влиянию Китая в стратегически важных регионах.

Инициатива подкрепляется безвозмездной передачей Японией морских оборонительных систем "дружественным" странам в рамках программы помощи в области повышения потенциала безопасности (OSA – Official Security Assistance). На 2024 ф.г. планируется выделение средств для оказания данной помощи таким странам, как Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея, Монголия и Джибути.

Поддержка Японией Джибути особенно примечательна ввиду стратегического положения данной страны на ключевом маршруте морских перевозок. Япония арендует военные базы в Джибути с 2011 года, что отражает важность Баб-эль-Мандебского пролива для коммерческих и энергетических линий снабжения Японии.

Японское агентство международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) активно предоставляет Джибути помощь, включая грант в размере 26 млн. долл. в рамках "Плана повышения потенциала обеспечения безопасности на море", который включает строительство патрульных катеров и создание инфраструктуры для Береговой охраны Джибути.

Стратегия передачи патрульных катеров и другого оборудования для обеспечения безопасности на море не ограничивается Джибути и распространяется на другие страны, включая Кению и Вьетнам.

В Кении, например, Япония подарила подразделению морской полиции 17 патрульных катеров для повышения безопасности на море и борьбы с терроризмом, что укрепило взаимоотношения двух стран. Аналогичным образом, Вьетнаму были переданы патрульные катера с целью расширения возможностей правоохранительных органов страны по обеспечению безопасности на море в условиях роста напряженности в акватории Южно-Китайского моря.

В 2017 году Китай также разместил свою первую зарубежную военную базу в Джибути в рамках стратегии "Жемчужная нить", направленной на формирование морских плацдармов в Индийском океане и Красном море. Китай также инвестирует в инфраструктуру Джибути.

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Страны
Вьетнам
Гвинея
Джибути
Индия
Индонезия
Кения
Китай
Монголия
Филиппины
Япония
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