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ТАСС

Эксперт: Киеву будет трудно удержать линию фронта без дополнительной помощи США

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Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12.
Источник изображения: © Roman Chop

Полковник Вооруженных сил Эстонии Янно Мярк отметил, что российские войска по-прежнему владеют инициативой и сохраняют темпы наступления по различным направлениям

ВИЛЬНЮС, 1 апреля. /ТАСС/. Украина без дополнительной помощи со стороны США будет вынуждена или отступить, или отказаться от ряда территорий, так как с имеющимися ресурсами Киеву будет трудно удержать линию фронта. Такое мнение высказал полковник Вооруженных сил Эстонии Янно Мярк.

"Если предоставляемая Соединенными Штатами военная помощь не будет увеличена, Украине так или иначе придется [или] отступить, или отказаться от определенных территорий, или сократить [линию] фронта, поскольку при ее нынешней протяженности Киеву с имеющимися в его распоряжении ресурсами будет очень трудно ее удержать", - приводит слова военного портал эстонского гостелерадио ERR. По мнению полковника, отсутствие необходимой военной помощи ставит Украину в критическую ситуацию с точки зрения противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, что затрудняет удержание линии фронта.

Мярк отметил, что российские войска по-прежнему владеют инициативой и сохраняют темпы наступления по различным направлениям, а Украина вынуждена перейти к стратегической обороне.

В Киеве неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти страны просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут неуклонно отступать, если США не предоставят Киеву необходимую ему военную помощь. 

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Россия
США
Украина
Эстония
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