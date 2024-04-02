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ТАСС

Эксперт: трофейная БМП "Мардер" поможет оружейникам РФ при улучшении средств поражения

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Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении
Отремонтированная БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении.
Источник изображения: РИА Новости

Военный эксперт Игорь Коротченко уточнил, что задача добывания образцов вооружения и военной техники иностранного производства, особенно западных стран, стран - членов НАТО, всегда была приоритетом для соответствующих структур Министерства обороны РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. БМП "Мардер" немецкого производства, которую смогли захватить бойцы Южной группировки ВС РФ, поможет российским оружейникам в изучении состава брони, компоновки, систем связи, мониторинга и разведки, в частности с точки зрения совершенствования собственных средств поражения. Такое мнение ТАСС высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В понедельник Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале показало кадры с захваченной на авдеевском направлении немецкой БМП Marder. Как сообщили в военном ведомстве, боевая машина пехоты была доставлена в ремонтное подразделение Центральной группировки войск.

"Это крайне интересно и для представителей российского ВПК, которые занимаются выпуском бронетехники, крайне заинтересованы в анализе сильных и слабых сторон, в изучении подробностей устройства, системы защиты, связи, мониторинга, разведки, используемых типов боеприпасов, компоновки, состава брони. Это все представляет чрезвычайный практический интерес. Поэтому то, что данная БМП попала в руки Министерства обороны, это очень позитивное событие и, конечно же, заслуживающее поощрения тех, кто смог это обеспечить, военнослужащих. Любая западная трофейная техника - она представляет интерес. Все это будет изучено, проанализировано, опять же, с точки зрения совершенствования средств поражения, с точки зрения определения рекомендаций по слабым местам для эффективного уничтожения техники", - сказал Коротченко.

Он уточнил, что задача добывания образцов вооружения и военной техники иностранного производства, особенно западных стран, стран - членов НАТО, всегда была приоритетом для соответствующих структур Министерства обороны РФ. Поэтому, по его словам, в зоне специальной военной операции перед всеми российскими подразделениями стоит задача по возможности захватывать качественные трофеи или эвакуировать поврежденные образцы западной военной техники.

"Это касается всей номенклатуры, начиная от стрелкового вооружения и заканчивая, конечно, сложными системами. Попадание в руки российских военных таких образцов всегда очень интересно с точки зрения анализа сильных и слабых сторон. У нас есть наши российские институты в структуре Министерства обороны РФ, в частности которые занимаются анализом номенклатуры сухопутных вооружений. <...> Здесь безотносительно модификации, все равно базовая конструкция существует, конечно же, будет проведен внимательный анализ, возможно с полной разборкой или демонтажом тех или иных устройств или узлов для более детального и тщательного изучения", - отметил он.

Боевая масса БМП "Мардер" составляет около 30 тонн. Внутри размещается экипаж в составе трех человек и до семи человек десанта. Машина вооружена 20-миллиметровой автоматической пушкой RH202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. 

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