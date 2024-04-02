Telegraph: ВСУ заказали муляжи ЗРК Patriot для истощения запасов ракет ВС РФ

По данным газеты, стоимость одной единицы такой продукции составляет около $10 тыс.

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали заказ на поставку муляжей зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы российские ракеты использовались для уничтожения ложных целей. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинского производителя имитационных моделей.

"Фейковый Patriot будет размещен на большом расстоянии от переднего края, поэтому только [ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса] "Искандер" смогут обнаружить и уничтожить его", - сказал инженер Михаил Роман, добавив, что стоимость одной единицы такой продукции составляет около $10 тыс. Настоящий ЗРК Patriot, согласно изданию, оценивается примерно в $1 млрд.

Роман уточнил, что для нужд ВСУ также производятся муляжи гаубиц Д-20 и противотанковые ракетные комплексы "Стугна". По его словам, "основная идея этих моделей состоит в том, чтобы измотать противника" на фоне задержки поставок западной военной помощи Киеву.