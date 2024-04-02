Войти
ТАСС

Telegraph: ВСУ заказали муляжи ЗРК Patriot для истощения запасов ракет ВС РФ

247
0
0
Ракетная батарея Patriot
Ракетная батарея Patriot.
Источник изображения: © DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released

По данным газеты, стоимость одной единицы такой продукции составляет около $10 тыс.

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделали заказ на поставку муляжей зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы российские ракеты использовались для уничтожения ложных целей. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинского производителя имитационных моделей.

"Фейковый Patriot будет размещен на большом расстоянии от переднего края, поэтому только [ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса] "Искандер" смогут обнаружить и уничтожить его", - сказал инженер Михаил Роман, добавив, что стоимость одной единицы такой продукции составляет около $10 тыс. Настоящий ЗРК Patriot, согласно изданию, оценивается примерно в $1 млрд.

Роман уточнил, что для нужд ВСУ также производятся муляжи гаубиц Д-20 и противотанковые ракетные комплексы "Стугна". По его словам, "основная идея этих моделей состоит в том, чтобы измотать противника" на фоне задержки поставок западной военной помощи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
27.03.2023
Карающий меч в руках России
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
27.01.2022
Украине нужна помощь в выживании после авиационных ударов
27.08.2018
Стратегическое оружие бедных
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
25.11.2014
Зачем Россия вооружает Китай
26.10.2011
Против кого евроПРО? — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 12:05
  • 7
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 02.04 12:03
  • 4
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS
  • 02.04 11:57
  • 2
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 02.04 11:49
  • 25
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 02.04 11:43
  • 506
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 11:29
  • 4
Неизбежность Тайваня
  • 02.04 11:21
  • 3
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.04 11:19
  • 65
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 02.04 11:14
  • 8227
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.04 11:13
  • 4
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 02.04 11:08
  • 6
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 02.04 10:57
  • 7
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 02.04 10:46
  • 4
Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о том, что армия Украины сбила российскую ракету "Кинжал"
  • 02.04 10:36
  • 108
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.04 09:15
  • 130
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов