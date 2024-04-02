Войти
РИА Новости

Стали известны детали подготовки российских операторов FPV-дронов

271
0
0
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ЦКБР: подготовить оператора FPV-дрона так же сложно, как летчика авиации

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Сложность подготовки операторов и пилотов FPV-дронов сопоставима с обучением летчика армейской авиации, рассказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Почему-то у многих возникла мысль, что подготовка боевого FPV-расчета – это легко, и на это достаточно две недели. Однако это не так… FPV технически намного более сложная тема, сопоставимая с обучением летчика армейской авиации – вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25", – сказал он в интервью РИА Новости.

Развитие специальных программ обучения для операторов дронов вызвано необходимостью понимания особенностей работы беспилотника: когда БПЛА удаляется на большое расстояние, оператор оказывается в уязвимом положении: в поисках радиосигнала он становится простой мишенью для противника.

Кузякин рассказал, что не менее важна и подготовка FPV-инструкторов, которые могли бы приехать на место расположения подразделения и уже там начать готовить кадры. По его словам, базовая программа обучения Центра состоит из теоретической подготовки, тренажерной практики и изучения боевых сценариев применения, которых, помимо самого популярного сегодня способа боевого применения FPV-дронов "миномет с глазами" ("направить дрон-камикадзе подальше и применить его поточнее", – ред.) существует более 20.

"Среди них, например, охрана государственной границы, городской бой и операции внутри зданий, перехват морских и воздушных дронов, минирование и работа из тяжелой техники, включая танки", – отметил Кузякин.

За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, скорость аппарата – около 100 километров в час, без нагрузки – до 200 километров в час.

Радио Sputnik писало, какое российское оружие доводит украинцев до "психических проблем".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Су-25
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.08.2009
Тревоги и ожидания главкома ВВС
07.08.2009
Крылья пятого поколения
06.08.2009
Доля новой и модернизированной техники в ВВС РФ к 2020 году достигнет 70% - Главком
12.03.2009
СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ. Россия готовит масштабное перевооружение армии
12.03.2009
ОРУЖИЕ НОВОГО ОБЛИКА. В МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОЛУЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ
12.02.2009
Главком показал военно-воздушные перспективы. Боевая авиация сократится, но модернизируется
04.09.2008
Генштаб изучил ошибки пятидневной войны. Российскую армию обещают оснастить новым оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 12:05
  • 7
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 02.04 12:03
  • 4
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS
  • 02.04 11:57
  • 2
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 02.04 11:49
  • 25
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 02.04 11:43
  • 506
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 11:29
  • 4
Неизбежность Тайваня
  • 02.04 11:21
  • 3
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.04 11:19
  • 65
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 02.04 11:14
  • 8227
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.04 11:13
  • 4
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 02.04 11:08
  • 6
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 02.04 10:57
  • 7
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 02.04 10:46
  • 4
Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о том, что армия Украины сбила российскую ракету "Кинжал"
  • 02.04 10:36
  • 108
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.04 09:15
  • 130
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов