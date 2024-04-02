Стали известны детали подготовки российских операторов FPV-дронов

ЦКБР: подготовить оператора FPV-дрона так же сложно, как летчика авиации
МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Сложность подготовки операторов и пилотов FPV-дронов сопоставима с обучением летчика армейской авиации, рассказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Развитие специальных программ обучения для операторов дронов вызвано необходимостью понимания особенностей работы беспилотника: когда БПЛА удаляется на большое расстояние, оператор оказывается в уязвимом положении: в поисках радиосигнала он становится простой мишенью для противника.
Кузякин рассказал, что не менее важна и подготовка FPV-инструкторов, которые могли бы приехать на место расположения подразделения и уже там начать готовить кадры. По его словам, базовая программа обучения Центра состоит из теоретической подготовки, тренажерной практики и изучения боевых сценариев применения, которых, помимо самого популярного сегодня способа боевого применения FPV-дронов "миномет с глазами" ("направить дрон-камикадзе подальше и применить его поточнее", – ред.) существует более 20.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, скорость аппарата – около 100 километров в час, без нагрузки – до 200 километров в час.
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