Стали известны детали подготовки российских операторов FPV-дронов

ЦКБР: подготовить оператора FPV-дрона так же сложно, как летчика авиации

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Сложность подготовки операторов и пилотов FPV-дронов сопоставима с обучением летчика армейской авиации, рассказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Почему-то у многих возникла мысль, что подготовка боевого FPV-расчета – это легко, и на это достаточно две недели. Однако это не так… FPV технически намного более сложная тема, сопоставимая с обучением летчика армейской авиации – вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25", – сказал он в интервью РИА Новости.

Развитие специальных программ обучения для операторов дронов вызвано необходимостью понимания особенностей работы беспилотника: когда БПЛА удаляется на большое расстояние, оператор оказывается в уязвимом положении: в поисках радиосигнала он становится простой мишенью для противника.

Кузякин рассказал, что не менее важна и подготовка FPV-инструкторов, которые могли бы приехать на место расположения подразделения и уже там начать готовить кадры. По его словам, базовая программа обучения Центра состоит из теоретической подготовки, тренажерной практики и изучения боевых сценариев применения, которых, помимо самого популярного сегодня способа боевого применения FPV-дронов "миномет с глазами" ("направить дрон-камикадзе подальше и применить его поточнее", – ред.) существует более 20.

"Среди них, например, охрана государственной границы, городской бой и операции внутри зданий, перехват морских и воздушных дронов, минирование и работа из тяжелой техники, включая танки", – отметил Кузякин.

За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, скорость аппарата – около 100 километров в час, без нагрузки – до 200 километров в час.

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