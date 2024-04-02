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Военное обозрение

Лучшие в своем классе ЗРК «Тор-М2» пройдут глубокую модернизацию

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Источник изображения: topwar.ru

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», заслужившие особенное внимание оружейного мира после двух лет боевой действий в ходе специальной военной операции, поставляются в Вооруженные Силы РФ с 2016 года.

Эти новые комплексы ПВО, предназначенные для прикрытия с воздуха мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск, а также административных и гражданских объектов, разработаны и созданы на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

Как отмечают на ИЭМЗ «Купол», предприятие является «головным» не только в производстве, но и в разработке зенитного ракетного комплекса малой дальности, представляя собой, по сути, объединенный научно-производственный комплекс.

Недавно стало известно о том, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» пройдет глубокую модернизацию с учетом применения в зоне специальной военной операции на Украине. Мало того: в экспертной среде появилась информация, что технологические процессы в этом направлении уже ведутся.

И вскоре эту информацию подтвердил генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов:

«Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства «Тор». Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем «Тор-М2» от «Тор-М1», - подчеркнул Фанил Зиятдинов.

Следует отметить, что ЗРК «Тор-М2» обладает увеличенным до 16 ракет боекомплектом и новыми зенитными управляемыми ракетами, отличающимися уменьшенными массогабаритными показателями, повышенной точностью стрельбы и расширенной зоной поражения. Они способны поражать самолеты тактической и армейской авиации, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, снаряды РСЗО, управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также разведывательные и ударные беспилотники.

Кроме того, инженеры «Купола» в настоящее время ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения, подчеркнул генеральный директор предприятия.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, за последнее время на «Куполе» серьёзно изменились производственные мощности, объемы выпуска и номенклатуры продукции и условия труда. Еще буквально десять лет назад ИЭМЗ «Купол» выпускал лишь ЗРК «Тор-М2У», а сегодня предприятие производит новейший ЗРК «Тор-М2» в четырех вариантах исполнения боевой машины.

По словам Фанила Зиятдинова, инвестиции в техническое перевооружение предприятия в 2023 году выросли почти в четыре раза. Кроме того, в два раза увеличились вложения в строительство и реконструкцию производственных площадей.

Такое стремительное развитие ИЭМЗ «Купол» во многом стало возможным благодаря поддержке головной компании - Концерна ВКО «Алмаз – Антей», которая, по словам Фанила Зиятдинова, определяет идеологию деятельности ижевского завода.

«Всегда получаем поддержку со стороны генерального директора холдинга – Яна Валентиновича Новикова. Он содействует в оперативном решении производственных и организационных вопросов, помогает личным советом. Коллектив ИЭМЗ «Купол» ценит это доверие и стремится его оправдать», - отмечает генеральный директор оборонного предприятия.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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