Путин дал поручения в целях обеспечения технологического суверенитета

Путин поручил кабмину разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям, сообщается на сайте Кремля.

"Прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)", – сказано в перечне поручений главы государства.

Путин подчеркнул, что при формировании нацпроекта технологического суверенитета в сфере средств производства и автоматизации следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие достижение ключевого показателя – вхождение РФ по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран по показателю плотности роботизации.

Ранее радио Sputnik писало, как Путин оценил вклад "Газпрома" в технологический суверенитет России.