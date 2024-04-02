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ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Sergei Grits

Вооруженные силы РФ заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили на авдеевском направлении еще один танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были заняты более выгодные рубежи, войска РФ отразили две контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, 5 боевых бронированных машин и 5 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - говорится в сообщении. 

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Россия
США
Украина
Продукция
2С3 Акация
M1 Abrams
Д-30 2А18
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