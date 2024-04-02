Войти
ТАСС

Экс-подполковник США заявил, что поддержка Вашингтона дает отсрочку поражению ВСУ

256
0
0
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

Дэниел Дэвис сообщил, что Россия располагает большим запасом и возможностями по числу военных, вооружений и боеприпасов

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Поддержка Вашингтона лишь временно откладывает неизбежное поражение Вооруженных сил Украины и увеличивает цену, которую Киеву придется заплатить по итогу. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

"Если Конгресс выделит эти $60 млрд, то вырастет цена краха Украины, а также увеличится размер территории, которую она должна будут в конечном итоге отдать России. Просто не получится по-другому. Теперь некоторые на Западе это признают", - заявил военный. Он указал, что за отсрочку Киеву придется платить "увеличением цены с точки зрения числа убитых военных, разрушенных городов, потерянных земель".

Дэвис подчеркнул, что Россия располагает большим запасом и возможностями по числу военных, вооружений и боеприпасов. "Ничего этого у Украины нет. Украина проигрывает по каждому из пунктов", - резюмирует он.

Вашингтонская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
16.06.2009
Китай совершенствует "московскую" ракету
18.05.2009
Украина - главный военный поставщик Грузии
30.04.2009
За последние 5 лет продажи оружия выросли на 21%, крупнейшим поставщиком остаются США, Россия – на втором месте
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
28.04.2008
Европа сама отдала России оружейный рынок Китая
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 12:05
  • 7
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 02.04 12:03
  • 4
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS
  • 02.04 11:57
  • 2
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 02.04 11:49
  • 25
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 02.04 11:43
  • 506
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 11:29
  • 4
Неизбежность Тайваня
  • 02.04 11:21
  • 3
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.04 11:19
  • 65
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 02.04 11:14
  • 8227
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.04 11:13
  • 4
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 02.04 11:08
  • 6
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 02.04 10:57
  • 7
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 02.04 10:46
  • 4
Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о том, что армия Украины сбила российскую ракету "Кинжал"
  • 02.04 10:36
  • 108
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.04 09:15
  • 130
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов