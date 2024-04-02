Экс-подполковник США заявил, что поддержка Вашингтона дает отсрочку поражению ВСУ

Дэниел Дэвис сообщил, что Россия располагает большим запасом и возможностями по числу военных, вооружений и боеприпасов

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Поддержка Вашингтона лишь временно откладывает неизбежное поражение Вооруженных сил Украины и увеличивает цену, которую Киеву придется заплатить по итогу. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

"Если Конгресс выделит эти $60 млрд, то вырастет цена краха Украины, а также увеличится размер территории, которую она должна будут в конечном итоге отдать России. Просто не получится по-другому. Теперь некоторые на Западе это признают", - заявил военный. Он указал, что за отсрочку Киеву придется платить "увеличением цены с точки зрения числа убитых военных, разрушенных городов, потерянных земель".

Дэвис подчеркнул, что Россия располагает большим запасом и возможностями по числу военных, вооружений и боеприпасов. "Ничего этого у Украины нет. Украина проигрывает по каждому из пунктов", - резюмирует он.

Вашингтонская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по этому законопроекту.