Оторвались от реальности: прибалты хотят от ВСУ невозможного (Responsible Statecraft, США)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (слева направо), министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибывают в Госдепартамент.

RS: мечтая о разгроме России, прибалты забывают о реальности на Украине

Прибывшие в США министры иностранных дел стран Балтии привели ошибочные доводы в поддержку максималистских целей Украины и поражения России, пишет RS. Автор статьи уверен: Вашингтон и Киев должны избрать путь дипломатии и не допустить прямого конфликта между НАТО и Москвой.

Алекс Литтл (Alex Little)

Трое министров иностранных дел, прибывших на этой неделе в США из Прибалтики, попытались обосновать целесообразность максималистских военных установок для Украины с прицелом на полный разгром России.

“Украина борется не только за собственную свободу. Она сражается вместо нас”, — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В понедельник он выступил в “ястребином” Гудзоновском инстиуте вместе с коллегами из Латвии и Литвы, поделившись своими взглядами на вопросы безопасности в Северной Европе.

Чиновники из Прибалтики также выступили за дальнейшее расширение НАТО, чтобы сдержать Владимира Путина (и в перспективе принять Украину), а также обосновали необходимость “руководящей роли США” в альянсе.

Однако некоторые из этих установок не только оторваны от сложившейся на Украине реальности, но и цементируют охвативший Восточную Европу цикл насилия.

Главы МИД трех прибалтийских государств заявили, что полная победа Украины необходима для мира в Европе и безопасности НАТО. Выдвинутая Цахной схема победы Украины из восьми пунктов предусматривает дальнейшие санкции против России, передачу замороженных российских активов для восстановления страны, членство Украины в ЕС и НАТО и выполнение мирного плана президента Владимира Зеленского — он подается единственным способом сохранить суверенитет и территориальную целостность.

Министры также согласились, что любой мирный план без полного поражения России лишь отсрочит “неизбежное вторжение” со стороны России в будущем. “Любое соглашение станет успехом для автократов”, — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, отметив, что мир пристально наблюдает за ходом конфликта на Украине. По мнению прибалтийских министров, лишь решительная стратегия сдерживания и жесткая сила смогут обуздать имперские замашки Владимира Путина.

“Эта российская проблема или вызов будет сохраняться еще долго. НАТО необходимо сосредоточиться на том, как сдерживать их силой в ближайшие двадцать лет”, — продолжил Кариньш. По его мнению, мир в Европе зависит исключительно от угрозы применения силы.

Но у Украины нет шансов нанести России полное поражение. Киев понес уже огромные потери, а сдача Авдеевки в прошлом месяце стала крупнейшим территориальным продвижением России после победы в Артемовске (Бахмуте) в мае 2023 года. Кроме того, у Украины заканчиваются войска. Средняя нехватка личного состава в бригадах составляет 25%, и ВСУ едва ли смогут мобилизовать необходимое количество людей, чтобы нивелировать преимущество России в живой силе. Уклонение от призыва приобрело на Украине поистине повальный характер: тысячи граждан уже покинули страну.

В результате Украина оказалась на грани демографической катастрофы, которая поставит под угрозу будущее страны после окончания боевых действий.

Кроме того, по мнению прибалтийских министров иностранных дел, Путин оказался лучшим пиарщиком НАТО, поскольку и Финляндия, и Швеция порвали с многолетним нейтралитетом и влились в альянс. “Россия стерла саму идею нейтральной зоны. Либо Европа и НАТО, либо Россия”, — заявил Кариньш. По его словам, нейтралитет для будущей Украины даже не рассматривается, поскольку это своего “зеленый свет” для путинского вторжения — в пример он привел войну в Грузии 2008 года.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис дошел до того, что заявил, что архитектура европейской безопасности не может быть “цельной, надежной и безопасной” без Украины. Без жесткого силового сдерживания следующими под натиском “путинской агрессии” падут прежде нейтральные страны вроде Грузии и Молдавии, считает он.

Хотя прибалтийские министры иностранных дел неоднократно подчеркивали якобы империалистические замашки Путина, они не учли того, что именно расширение НАТО раздуло пламя российского национализма и экспансии. Как подчеркнул доктор Джошуа Шифринсон, “русский национализм и империализм развивались не в вакууме” — это расширение НАТО дало российским националистам повод сплотиться, укрепив их веру в то, что на кону стоят национальные интересы Москвы.

Прибалтийские министры иностранных дел также убеждены, что альтернативы руководящей роли Америки нет. “Не думаю, что без лидерства США нас ждет счастливый конец”, — заявил Ландсбергис. Прибалтийские государства исправно вносят свою лепту, перевыполняя установленный в альянсе норматив расходов на оборону в 2% ВВП, однако США предстоит работать над защитой “системы на основе правил”, которую они же и создали после Второй мировой. Россия не дремлет и бросает “прямой вызов мощи и авторитету США”, как выразился министр иностранных дел Кариньш. Таким образом конфликт на Украине — проблема не только региональная, но и глобальная. Кроме того, под прямой угрозой оказался привычной образ жизни в странах НАТО, в том числе в Прибалтике, считают министры.

Несмотря на технологическое и военное превосходство НАТО над Россией, прибалтийские министры иностранных дел обеспокоены тем, что Путин рассчитывает застать Запад врасплох с политической точки зрения. Экономика России перешла на военные рельсы, и почти 40% ее бюджета идет на оборону. Регулярная армия также ширится, а это не только верный признак, что Россия не намерена прекращать боевые действия, но и свидетельство ее потенциала бросить вызов НАТО. Поэтому альянс должен включиться в работу и объединиться против российской угрозы, считают они.

Наконец, министр иностранных дел Литвы призвал союзников по НАТО воздержаться от публичного обсуждения эпизода с российской ракетой, недавно ненадолго влетевшей в воздушное пространство Польши. “Я не сторонник проводить для себя красные линии. Если мы четко и конкретно скажем, что не будем делать A, B и C и составим целый список того, чего делать не собираемся, для Путина это прозвучит как приглашение к действию”, — сказал Ландсбергис.

Но столь агрессивная стратегия — не лучший путь вперед для альянса. Расширение членской базы отнюдь не повысит безопасность участников. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО перечеркнуло давний нейтралитет, благодаря котором обе страны стали процветающими демократиями. Кроме того, граница НАТО с Россией удлинилась более чем на 1 300 километров. Дальнейшее расширение (включая потенциальное членство для Украины), принесет больше вреда, чем пользы.

Более того, агрессивная силовая позиция НАТО под началом США не может служить ключевым звеном стратегии “сдерживания” России. Несмотря на способность адаптироваться на протяжении всего конфликта, Россия все еще далека от своих максималистских целей по подчинению всей Украины и превращению ее в вассальное государство. Цели США в Европе исторически были контргегемонистскими. Нынешние же реалии говорят о том, что ни одно европейское государство не в состоянии утвердиться на континенте в качестве гегемона. Таким образом у России практически нет шансов победить НАТО обычными средствами.

Но есть альтернативный вариант. Вашингтон и Киев должны пойти путем дипломатии, чтобы сберечь суверенитет Украины, избегая при этом прямого конфликта между НАТО и Москвой. У России есть свои причины усесться за стол переговоров, учитывая, что Москва стремится создать “демилитаризованную зону” и добивается молчаливого согласия Запада на российский контроль над Крымом и Донбассом, а также легитимной роли для себя в системе безопасности Европы. Однако Киеву и союзникам не следует мешкать на этом пути, поскольку со временем рычагов воздействия у Украины неизбежно поубавится.

Алекс Литтл — стажер программы национальной стратегии Института имени Квинси. Бывший помощник по развитию при Институте Катона, а также бывший научный сотрудник при Обществе Джона Квинси Адамса

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Примечание ИноСМИ: в заголовке обыгрывается легендарная в США фраза Рональда Рейгана “Вот моя стратегия в отношении холодной войны: мы выигрываем – они проигрывают”.