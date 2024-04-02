Минобороны показало отремонтированную трофейную БМП Marder

МО РФ показало видео отремонтированной БМП Marder, захваченной под Авдеевкой

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. Министерство обороны РФ опубликовало видео отремонтированной российскими военными БМП немецкого производства Marder, захваченной у ВСУ под Авдеевкой.

"Так выглядит БМП Marder, захваченная на Авдеевском направлении военнослужащими группировки войск "Центр". Немецкая боевая машина пехоты была доставлена с поля боя в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" силами инженерных и ремонтных групп", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что эвакуация БМП проходила в два этапа: сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники, затем – операция по эвакуации боевой машины, которую доставили в ремонтное подразделение.

"Специалистами-ремонтниками была заменена пробитая магистраль топливной системы и системы охлаждения, военнослужащие починили радиатор и заменили топливные насосы. Боевую машину отремонтировали и поставили на самостоятельных ход", – заключили в Минобороны.

Ранее радио Sputnik https://radiosputnik.ru/20240401/marder-1937029184.htmlрассказало о недостатке трофейной немецкой БМП Marder.