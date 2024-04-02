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ТАСС

Космонавты испытают шлем виртуальной реальности, созданный учеными МГУ

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Виктор Садовничий
Ректор МГУ Виктор Садовничий.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

С помощью аппаратуры планируется изучать, что происходит с организмом, в том числе с вестибулярным аппаратом космонавта

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Шлем виртуальной реальности для космонавтов, использующий методы гальванической стимуляции для оценки их состояния на орбите Земли, будет испытан на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил Виктор Садовничий, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, специалисты которого разработали устройство.

"Одно из последних исследований - это гальваническая стимуляция и имитация. Мои ученики заметили, что многое в подготовке космонавтов можно делать с помощью гальванической имитации, создавая виртуальную реальность. На будущий полет к МКС готовится шлем нашей группой [ученых]. Он будет испытан космонавтами", - сказал Садовничий, выступая на Международной научной конференции "Математика в созвездии наук", которая посвящена 85-летнему юбилею главы МГУ, отмечаемому 3 апреля.

Как сообщал Садовничий ранее, на шлеме будет закреплена специальная аппаратура, создающая виртуальную реальность. С ее помощью, в частности, планируется изучать, что происходит с организмом, в том числе с вестибулярным аппаратом, космонавта.

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