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Путин поручил помочь «Русскому куполу»

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Фото: Администрация Президента России
Фото: Администрация Президента России.

Путин поручил помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что компании необходимо посодействовать в развитии производства систем обнаружения и подавления БПЛА «с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах». Ответственным за поручение глава государства назначил министра Дениса Мантурова. Отчет о выполнении поручения чиновник должен предоставить Путину до 27 апреля.

В августе 2023 года первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» на форуме «Армия-2023» о планах кратно увеличить производство применяемых в ходе проведения специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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