Войти
ИноСМИ

Названы лучшие истребители в мире: по четыре от России и США (The National Interest, США)

397
0
0
Российские истребители Су-35
Российские истребители Су-35.
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service via AP

TNI: лучшие истребители в мире состоят на вооружении России и США

Характер современного воздушного боя определяют новейшие реактивные истребители, пишет TNI. При этом самые грозные и мощные в мире самолеты состоят на вооружении в армиях России и США. Автор статьи рассказывает о четырех американских и четырех российских истребителях.

Майя Карлин (Maya Carlin)

Истребители стали ключом к успеху в боях Второй мировой войны. Нападение японцев на Перл-Харбор было, пожалуй, первой демонстрацией главенствующей роли истребителей в современной войне.

Читайте ИноСМИ в нашем канале в Telegram

Конечно, не все истребители одинаковы. Малозаметность, скорость, вооружение и бортовое радиоэлектронное оборудование у разных машин очень сильно отличаются. Давайте рассмотрим американские и российские истребители, занимающие ведущее место в своем классе. С американской стороны это будут F-35, F-22, F-15EX и Block III F/A18 Super Hornet, а с российской — Су-35, Су-57, МиГ-29 и МиГ-35.


Истребители F-22 ВВС США.
Источник: © REUTERS/Toby Melville

F-22 Raptor поступил на вооружение более 20 лет тому назад, став первым в мире истребителем пятого поколения. Raptor был первым самолетом, сочетавшим в себе такие качества как сверхманевренность, малозаметность и сверхдальность. Самая важная характеристика F-22 — это несомненно способность оставаться невидимым для самолетов противника, что обеспечивается малой эффективной площадью рассеяния и спаренными двигателями с управляемым вектором тяги.


F-35B Lightning ВВС Великобритании.
Источник: © CC BY-SA 1.0, SAC Tim Laurence/MOD

F-35 Lightning II — это новейший американский истребитель пятого поколения. Сочетание скорости, малозаметности и мощного вооружения ведет к тому, что эта машина пользуется наибольшим спросом во всем мире. Сегодня летающих F-35 больше, чем всех прочих самолетов-невидимок вместе взятых.

На экспорт отправлено более 900 таких машин. Причина популярности F-35 в мире — это его многофункциональность. Lightning II может вести разведку, наблюдение, радиоэлектронную борьбу. И все это он делает лучше других самолетов своего класса.

Очень многие считают Lightning II лучшим из лучших, но это не самый дорогой истребитель из американского списка. Ценовое первенство принадлежит F-15EX, производство которого обходится примерно в 94 миллиона долларов за единицу. Но выдающиеся характеристики Eagle II вполне оправдывают столь высокую цену. В этом году самолет доказал свою способность нести на борту и производить пуск во время полета до 12 ракет класса "воздух — воздух". Он способен поднимать в воздух до 13,6 тонны боеприпасов, так что его совсем неслучайно называют небесным бомбовозом.

Последняя машина американского производства, которую можно по праву назвать одним из лучших в мире истребителей, это новейшая версия Super Hornet. F/A-18 Block III на 20 с лишним процентов больше предыдущих вариантов. Но благодаря увеличенной боевой нагрузке, характеристикам малозаметности и дальности этот самолет стал основой авиации военно-морских сил США. Модернизированный вариант также оснащен настраиваемым сенсорным экраном 10х19 дюймов, что является очень серьезным и полезным усовершенствованием для пилотов. Благодаря такому современному дисплею летчик может обрабатывать информацию с использованием сетевого бортового компьютера. Его вычислительная мощность в 17 раз выше, чем у предыдущих вариантов.

У России в авиационном арсенале тоже имеется четыре солидных истребителя. Но в настоящее время в составе ВКС летает только один самолет пятого поколения. У Су-57 есть множество усовершенствований, отличающих его от предшественников из советской эпохи. Истребитель может развивать скорость в два Маха, то есть, он летит быстрее, чем F-35 Lightning II.

© РИА Новости Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57


Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: © РИА Новости Евгений Одиноков

Несмотря на превосходство в скорости, у Су-57 есть серьезные конструктивные недостатки. Например, он далеко не такой малозаметный, как американские истребители пятого поколения.

Су-57 — это единственный российский истребитель пятого поколения, и Москва во время своей военной операции на Украине гораздо шире использует самолеты четвертого поколения.

Су-35 разрабатывался в Советском Союзе в годы холодной войны как противовес американским истребителям F-14 и F-15. Он оснащен двумя двухконтурными турбореактивными двигателями АЛ-31Ф 117С и может развивать скорость более 2,25 маха, что соответствует скорости Raptor и существенно превышает скорость Lightning II. Кроме того, Су-35 обладает мощным вооружением класса "воздух — земля".


Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России.
Источник: © РИА Новости

Су-35 не единственная машина из советской эпохи, на которой до сих пор летают российские летчики. МиГ-29 КБ Микояна создавался как многоцелевой истребитель. Эта машина несет солидную боевую нагрузку весом почти четыре тонны, включая управляемые ракеты Р-27, Р-73 и Р-60.

Россия считает свой истребитель МиГ-35 самолетом поколения 4+++. Впервые она показала его в 2007 году, назвав преемником МиГ-29. У этого самолета имеется радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой с электронным сканированием разработки КБ Микояна, что дает ему ряд преимуществ над более старыми советскими машинами.


Самолет МиГ-35.
Источник: © РИА Новости Владимир Астапкович

МиГ-35 берет на борт разнообразную боевую нагрузку, состоящую из управляемых и неуправляемых ракет и бомб. Среди них противокорабельные ракеты Х-31А, противорадиолокационные ракеты Х-31П, ракеты "воздух — поверхность" Х-29ТЕ и корректируемые бомбы КАБ-500Кр с телевизионной головкой самонаведения. На бумаге это очень солидная машина, однако Москве не удается отправлять их на экспорт, и Россия остается единственной страной, где МиГ-35 состоит на вооружении.

Майя Карлин (Maya Carlin) освещает вопросы национальной безопасности на страницах National Interest и работает аналитиком в Центре политики безопасности. Работала научным сотрудником в Университете Райхмана в Израиле. Кроме National Interest, Карлин публикуется в Jerusalem Post и Times of Israel.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
117С
F-15
F-18
F-22
F-35
F-35B
Super Hornet
АЛ-31Ф
КАБ-500
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
Х-29
Х-31
Компании
SAC
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 12:05
  • 7
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 02.04 12:03
  • 4
Уникальная KN-25 из КНДР превосходит западные РСЗО, в том числе HIMARS
  • 02.04 11:57
  • 2
Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти
  • 02.04 11:49
  • 25
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 02.04 11:43
  • 506
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.04 11:29
  • 4
Неизбежность Тайваня
  • 02.04 11:21
  • 3
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.04 11:19
  • 65
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 02.04 11:14
  • 8227
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.04 11:13
  • 4
Дальний беспилотник и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья России
  • 02.04 11:08
  • 6
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 02.04 10:57
  • 7
Ходаковский: экономика и демография - две «ахиллесовых пяты» Украины
  • 02.04 10:46
  • 4
Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о том, что армия Украины сбила российскую ракету "Кинжал"
  • 02.04 10:36
  • 108
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 02.04 09:15
  • 130
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов