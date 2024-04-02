Российские специалисты разработали новый FPV-дрон

Гендиректор ЦКБР Кузякин рассказал о новом FPV-дроне "Хруст"

МОСКВА, 1 апреля/ Радио Sputnik. В России создан беспилотный летательный аппарат, предназначенный для работы в зоне радиационного или химического заражения, сообщил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос о "гражданских" разработках Центра, он привел в качестве примера FPV-дрон "Хруст".

"Да, у нас много таких проектов. Один из них – "Хруст", предназначенный для работы в зонах радиационного или химического заражения. На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение", – пояснил Дмитрий Кузякин.

С 1 апреля в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее радио Sputnik рассказало, как российский дрон "взял в плен" роту ВСУ.

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