Airbus Helicopters готовит к передаче СВ Эквадора первый вертолет H-225 "Супер Пума"

ЦАМТО, 1 апреля. Минобороны Эквадора в ближайшее время получит первый вертолет H-225 "Супер Пума" (AS-332) производства компании Airbus Helicopters, предназначенный для Сухопутных войск страны.

Как сообщает Scramble Magazine, вертолет в полной эквадорской цветовой гамме 27 марта был замечен во время испытательного полета на предприятии в аэропорту Марсель-Прованс компании Airbus Helicopters. В ближайшее время он будет передан в авиационную бригаду №15 (15-BAE) "Пакиша", базирующуюся в Санголки (пригород Кито).

Напомним, что Министерство обороны Эквадора подтвердило закупку пяти вертолетов H-225 в октябре 2023 года. О проекте впервые в конце сентября сообщил министр обороны Эквадора Луис Лара.

Новые вертолеты должны усилить возможности армейской авиации по поддержке операций по противодействию незаконному обороту наркотиков и терроризму, которые проводятся в различных районах страны, в первую очередь, на севере.

Вертолеты приобретены на вторичном рынке с налетом около 2000 часов. Техника закуплена при посредничестве компании Airbus Helicopters. Стоимость закупки для Эквадора составляет около 90 млн. долл., включая ремонт, логистическую поддержку и поставку запасных частей. Ожидается, что вертолеты будут эксплуатироваться, как минимум, до 2050 года.

По данным производителя, вертолет H-225 (EC-725), максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Makila 2A1 максимальной мощностью 1776 КВт, пятилопастным несущим винтом диаметром 16,2 м, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и новейшей интегрированной системой отображения и управления. Масса полезной нагрузки составляет до 4750 кг. Вертолет может перевозить до 28 человек (плюс два пилота). Максимальная дальность полета с внешними баками – 1253 км, продолжительность полета – 5 ч 38 мин. Максимальная скорость – 262 км/ч.

В настоящее время в составе ВС Эквадора имеется четыре вертолета AS-332B "Супер Пума" из восьми, приобретенных в 1985 году. Из них пригодны к полетам только два. Кроме того, имеется вертолет IAR-330 "Пума", закупленный на вторичном рынке в 2000 году.

Издание Scramble Magazine также сообщает, что 20 марта Военно-воздушные силы Эквадора получили бывший в эксплуатации военно-транспортный самолет C-130H "Геркулес" (с.н. FAE-898; б.н. 382-4681). С сентября 2014 года он эксплуатировался ВВС США в Афганистане. После захвата власти талибами и бегства американского военного контингента самолет хранился в Альверке в Португалии, где прошел техобслуживание на предприятии компании Oficinas Gerais de Material Aeronautico (OGMA). Самолет прибыл в Латакунгу (провинция Котопахи, Эквадор) 25 марта 2024 года.