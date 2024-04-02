Autodesk запрещает использование своего программного обеспечения в России

20 марта крупный разработчик программного обеспечения Autodesk ввел запрет на использование своих продуктов российскими клиентами. Несмотря на то, что Autodesk прекратила поддержку своих программных продуктов в России еще в 2022 году, до сих пор российские компании могли пользоваться ее сервисами.

Однако теперь Autodesk, по информации магазина Keysoft.store, предприняла еще более строгие меры, запретив российским клиентам доступ к своему программному обеспечению. Компания заявила, что это решение было принято в связи с изменяющейся геополитической обстановкой.

Последствия для российских предприятий

Запрет на использование программного обеспечения Autodesk может иметь серьезные последствия для российских предприятий, особенно для тех, которые полагаются на программное обеспечение компании для проектирования, проектирования и других важных бизнес-процессов.

Альтернативы Autodesk

Российским компаниям, которым необходимо программное обеспечение для проектирования и проектирования, придется искать альтернативы Autodesk. Существует ряд других поставщиков программного обеспечения, таких как Dassault Systèmes, Siemens PLM Software и PTC, которые предлагают аналогичные решения.

Влияние на отрасль

Запрет Autodesk является последним в серии мер, предпринятых западными компаниями в ответ на текущую геополитическую ситуацию. Это может привести к дальнейшим нарушениям в российской технологической отрасли и затруднить российским предприятиям конкуренцию на мировом рынке.

Дополнительная информация

* Autodesk - американская транснациональная корпорация, занимающаяся разработкой программного обеспечения для проектирования, проектирования и инженерных работ.

* Продукты Autodesk, такие как AutoCAD, Revit и Inventor, широко используются в отраслях строительства, машиностроения, проектирования инфраструктуры и других.

* Россия является крупным рынком для программного обеспечения Autodesk, и запрет может оказать значительное влияние на российские компании.