Экс-полковник СБУ: Мощность российской авиабомбы ФАБ-3000 сравнима с тактическим ядерным оружием

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На Украине сильно встревожились новой российской авиационной бомбой ФАБ-3000, о начале массового производства которой сообщалось ранее.

По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке, военного эксперта Олега Старикова, новую российскую бомбу по мощности можно сопоставить с тактическим ядерным оружием.

Эксперт отметил, что Россия уже давно выпускает авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500, а теперь к ним добавилась ФАБ-3000, которая «само по себе полностью разрушает все укрепрайоны».

Стариков выразил тревогу по поводу возможного оснащения этих бомб универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уже используемым на менее мощных авиабомбах. Трехтонная бомба окажет серьезное влияние на оперативную ситуацию на передовой и повлияет на «на морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ, считает экс-полковник СБУ.

Полторы тонны (взрывчатки)… Если в кого-то попадет – на молекулы разлагается. Кто рядом есть, по крайней мере, километр два-три — барабанные перепонки лопаются. И страх, паника. Вот это самое опасное

– сказал Стариков.

Несмотря на разрушительную силу ФАБ-3000, подобное оружие разрешено военными конвенциями, добавил эксперт.