Александр Вучич: армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БЛА

ЦАМТО, 1 апреля. Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БЛА с упором на продукцию отечественной промышленности, военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи, заявил сербский президент Александр Вучич.

Как передает "РИА Новости", 31 марта президент - верховный главнокомандующий Сербии с главой минобороны Милошем Вучевичем, спикером парламента Аной Брнабич и руководством вооруженных сил осмотрели крупнейший военный аэродром в Батайнице под Белградом. Среди присутствующих также был президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Особое внимание президент Сербии и командование уделили истребителям в составе 204-й бригады ВВС и ПВО Сербии, пара МиГ-29 вылетела при них на дежурство.

Президент коснулся переговоров о покупке самолетов. Как было заявлено, в ходе предстоящего визита во Францию он планирует обсудить с президентом этой страны Эммануэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale. В апреле 2022 года А.Вучич сообщил, что власти Сербии ведут переговоры с руководством Франции о приобретении 12 новых самолетов Rafale и еще о 12 бывших в употреблении Rafale с другой страной.

"Мы в процессе приобретения новых истребителей для ВВС Сербии. Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего, опираемся на отечественную промышленность, отечественное производство", – заявил А.Вучич присутствующим.

По его словам, сербская оборонная промышленность должна сосредоточиться на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами.

"Уже через 20 дней впервые сможете увидеть БЛА "Комарац" и "Осица", надеюсь, что до конца года увидите и "Гавран". Для нас важно, что мы можем сами защищать свое воздушное пространство", – отметил президент Сербии.

"Мы заказали и вскоре поступят на вооружение несколько десятков комплексов РСЗО в нашу страну, что значительно усилит огневую мощь, но всего этого недостаточно. Потому что вы должны учитывать специфичность позиции нашей страны, которая одна единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся", – подчеркнул сербский лидер.