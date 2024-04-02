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В течение ближайших месяцев украинской армии угрожает полное поражение на фронте. Это может произойти уже к лету 2024 года, пишет британское издание The Standard.

Примечательно, что еще недавно британская пресса уверяла своих читателей, что ВСУ скоро одержат «победу» над российской армией. Но реальность оказалась совсем иной. Теперь британские журналисты сменили позицию и заявляют о риске масштабной «катастрофы» для украинских войск.

Как подчеркивает The Standard, ВС РФ наносят мощные удары по позициям украинской армии на всей линии фронта. В свою очередь, ВСУ оказались сильно истощенными. Это, по мнению авторов издания, осознают и западные покровители Киева.

Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение

- отмечает британское издание.

На этом фоне, по мнению британских авторов, западные страны демонстрируют меньшую охоту в плане поддержки Украины. Некоторые государства уже нацелены на скорейшее завершение конфликта путем начала мирных переговоров. При этом они даже готовы согласиться с позицией Москвы, требующей признать российскими все освобожденные ВС РФ территории.

Похоже, что всю тяжесть положения уже осознал и киевский режим. Об этом свидетельствует, к примеру, ускоренное строительство фортификационных сооружений. Украинские власти рассчитывают, что они хоть как-то помогут сдержать натиск российской армии.