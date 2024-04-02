Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим поражением в современной истории

Американский миллиардер отметил, что Вашингтон безрассудно ведет Украину к краху

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из самых крупных поражений в современной истории, отметив, что к Вашингтону не должно оставаться никакого доверия. Об этом он заявил в X, комментируя публикацию предпринимателя Илона Маска.

31 марта Маск в своей публикации в соцсети отметил, что Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести переговоры с Россией.

"Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших военных поражений в современной истории: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций", - указал Сакс. По его мнению, Вашингтон безрассудно ведет Украину к краху. "Эти люди - дураки, к которым не должно оставаться никакого доверия", - резюмировал бизнесмен.

В середине марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой. Он обратил внимание на то, что такая позиция Киева - "это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре". Таким образом Песков отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности переговоров Москвы и Киева.