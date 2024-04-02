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ТАСС

Японский лунный модуль SLIM перевели в спящий режим до конца апреля

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Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов
Снимок SLIM сразу после его прилунения с опустившихся рядом луноходов.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Как отметили в Японском агентстве аэрокосмических исследований, аппарат теряет функциональность своих датчиков и оборудования

ТОКИО, 1 апреля. /ТАСС/. Японский лунный модуль SLIM вновь переведен в спящий режим до конца месяца в преддверии захода солнца в кратере Сиори на Луне. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Специалисты отметили, что аппарат теряет функциональность своих датчиков и оборудования. При этом они отмечают, что в случае сохранения основных функций модуля он может быть снова включен в конце апреля.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ. 1 марта специалисты JAXA вновь перевели его в спящий режим в надежде возобновить связь в конце месяца. После второй "лунной ночи" с аппаратом вновь получилось установить связь 28 марта.

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

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Страны
США
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
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