Минобороны Северной Македонии заказало вертолеты AW-149 и AW-169M

ЦАМТО, 1 апреля. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска и вице-президент Leonardo S.p.A. Чезаре Кача 26 марта подписали контракт на закупку восьми вертолетов AW-149 и AW-169M для ВС страны.

Контракт заключен в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области военной вертолетной техники между Республикой Северная Македония и Итальянской Республикой, которое несколькими днями ранее подписали министры обороны Славянка Петровска и Гвидо Крочето.

Контракт предусматривает поставку восьми новых вертолетов, а также предоставление пакета логистической поддержки, включая сопутствующее оборудование, запасные части, тренажер, обучение летного состава и технических специалистов, а также строительство необходимой для эксплуатации инфраструктуры. Поставки должны быть выполнены в период с 2026 по конец 2028 года. Стоимость продажи по итогам переговоров составила 249,9 млн. евро. Оплата будет произведена в период 2024-2029 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Министерство обороны и генеральный штаб ВС Северной Македонии по итогам тендера приняли решение о приобретении 8 новых вертолетов группы Leonardo (по четыре AW-149 и AW-169M). Как было заявлено, ориентировочная стоимость приобретения составляет около 230 млн. евро. Сформированная комиссия по закупкам провела переговоры с Leonardo для уточнения условий продажи. В итоге стоимость пакета поставки выросла на 8,65%, что вызвало критику оппозиции.

Министерство обороны изначально планировало закупить небоевые гражданские вертолеты для выполнения транспортных задач, проведения поисково-спасательных операций и тушения пожаров. Однако лобби, выступавшее за замену ударных вертолетов Ми-24, продавило сохранение в составе ВС вооруженных вертолетов, что обеспечивают AW-149 и AW-169M. Снять с вооружения имеющиеся вертолеты Ми-8МТ/17 и Ми-24В ВС Северной Македонии планируют до конца десятилетия.

Оборонный бюджет Северной Македонии на 2024 год составляет 330 млн. евро (2,05% валового внутреннего продукта). Около трети выделенных средств планируется потратить в этом году на закупку новых вооружений и военной техники.