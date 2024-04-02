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Военное обозрение

Ходаковский: Было бы интересно посмотреть на иностранные армии в бою, поскольку украинская превосходит их на голову

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Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО угрожают России введением своих воинских контингентов на территорию Украины. Было бы интересно посмотреть на эти армии, если украинская на сегодняшний день превосходит их на голову. Об этом пишет Александр Ходаковский в своем ТГ-канале.

На момент начала СВО российская армия столкнулась с хорошо подготовленной иностранными инструкторами украинской. Да и восемь лет войны на Донбассе даром не прошли, противник имел очевидное преимущество. На сегодняшний день уровень российских войск значительно вырос, подразделения получили необходимый боевой опыт, все преимущество ВСУ сошло на нет. Сейчас война перешла к следующему этапу, когда противники почти равны по опыту, а все решают экономика, военное производство и банальное количество людей. В этих компонентах Россия превосходит Украину.

По мнению зам руководителя управления Росгвардии по ДНР, Украина свое золотое время упустила и сейчас все идет к ее проигрышу в конфликте. На этом фоне на сцену пытаются вылезти некоторые европейские лидеры с предложением ввести войска НАТО на украинскую территорию. Речь идет о Макроне с его желанием стать новым Наполеоном.

Очевидно, что своё золотое время Украина упустила, и вот здесь актуально поговорить о вводе иностранных войск (...) На самом деле это было бы даже весьма занятно, особенно если бы им уступили значительные участки фронта

- пишет Ходаковский.

Он считает, что в случае появления иностранных войск на линии фронта, если в Киеве примут такое решение, российские подразделения быстро прорвут оборону врага и обратят их в бегство, поскольку уровень европейских армий даже в подметки не годится украинской. Они обучены воевать с боевиками, но никак не с армиями типа российской.

На самом деле украинцы превосходят западных вояк по всем параметрам и представляют по сравнению с ними на сегодня наиболее обученную и мотивированную армию

- добавил российский военный.

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