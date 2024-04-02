Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятиях ОПК в Алтайском крае

ЦАМТО, 1 апреля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 30 марта проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями ОПК в Алтайском крае.

Министр обороны РФ проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии ОПК, осуществляющем выпуск составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам.

Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличен объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Активно развивается производственная база, запускаются новые участки, и ведется строительство дополнительных производственных мощностей. В прошлом году на различных участках производства установлено около 300 новых станков и оборудования.

За последние 2 года численность сотрудников увеличилась вдвое, более чем на 1600 человек. При этом уровень зарплат работников завода увеличился на 30% и превышает средний уровень заработной платы по Алтайскому краю.

Генералу армии Сергею Шойгу доложили, что в 2023 году открыт собственный лицензированный учебный центр, ориентированный на потребности предприятия, в котором уже до конца текущего года пройдут подготовку около 200 специалистов.

Также на предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов генералу армии Сергею Шойгу доложили, что с 2023 года увеличен объем выпуска продукции в три раза.

Это было достигнуто за счет реализуемых проектов по модернизации производственных линий современным высокотехнологичным оборудованием, а также расширению производственных мощностей.

Руководитель предприятия подчеркнул, что на заводе начато масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции.

Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей.

По итогам работы министр обороны РФ провел рабочее совещание с участием руководства Минобороны и Минпромторга России, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Российской Федерации начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов.

"Это касается как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов. Как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов", – подчеркнул министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также отметил, что на предприятиях идет масштабная реконструкция.

"Решение президента РФ, которое было принято в июле прошлого года, выполняется. Средства выделены в полном объеме и каких-либо вопросов по финансированию не возникает. На предприятиях приобретено оборудование, которое необходимо для проведения технического перевооружения. На все объекты закуплены строительные материалы. Единственное, что мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Министр обороны РФ потребовал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов.

"В целом предприятия выполняют, а по отдельным направлениям и перевыполняет программу 2024 года.

Главное, чтобы мы могли в достаточном темпе и объемах продолжать выполнение государственного оборонного заказа в 4 квартале 2024 года и в последующие годы", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.