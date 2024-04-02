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МЧС создает бронеавтомобиль для транспортировки на полигон неразорвавшихся боеприпасов

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Шевроны МЧС России на униформе сотрудника
Шевроны МЧС России на униформе сотрудника.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пирагис

ЦАМТО, 1 апреля. Специальный бронеавтомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля. Были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик", – говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в состав автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, который доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать.

Кроме того, планируется установка крана-манипулятора, отсека со специальным оборудованием, грузового кузова-контейнера, а также взрывозащищенных контейнеров.

"Кран-манипулятор даст возможность погрузить в кузов-контейнер взрывоопасный предмет массой почти до полутора тонн. Управление им будет осуществляться дистанционно с помощью пульта из безопасного места", – подчеркнули во ВНИИ ГОЧС.

По расчетам ученых института, взрывозащитный контейнер должен обеспечивать безопасную перевозку взрывоопасных предметов массой до 5 кг в тротиловом эквиваленте.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
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