В России создали специальный комплекс, увеличивающий дальность работы FPV-дронов

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В России разработан комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий увеличенную дальность работы FPV-дронов. Комплекс, получивший название "Пик", делает безопасной работу оператора дрона. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Специалисты ЦКБР разработали башню "Пик" для увеличения дальности работы FPV-расчетов, комплекс предназначен для охраны различных объектов Минобороны, например, военных аэродромов, а также боевых кораблей. С помощью данной башни дальность применения FPV-дронов значительно увеличивается. "Пик" представляет собой комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий устойчивую связь дрона с пилотом.

Башня "Пик" предназначена для защиты инфраструктурных объектов Вооруженных сил РФ, включая корабли Военно-морского флота России, а также аэродромы, от украинских беспилотников. "Пик" устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома

- приводит ТАСС слова гендиректора ЦКБР.

Комплекс снабжен бронированным кабелем длиной 100 метров, настройка и управление башней осуществляется с земли. Кроме того, использование "Пик" обеспечивает безопасность оператора дрона, который может работать из укрытия.

Устройство значительно увеличивает расстояние применения дронов и позволяет оператору работать из укрытия. Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной

- добавил представитель ЦКБР.