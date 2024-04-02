Чиновники администрации Байдена признали передачу Израилю авиабомб MK84, «способных разрушать целые кварталы»

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Нашла своё подтверждение информация о том, что США осуществляют передачу Израилю авиационных бомб MK84. Об отправке таких авиабомб сообщили два высокопоставленных чиновника администрации Байдена, о чём пишет NBC.

Обращает на себя внимание тот факт, что сама поставка Mark 84 была одобрена конгрессом США ещё несколько лет назад, однако до недавнего времени не осуществлялась. Теперь же поставки идут, и ВВС Израиля сбрасывают эти бомбы на кварталы Газы, превращая их в руины.

Сами же американские чиновники, на которых ссылается упомянутое американское СМИ, говорят о том, что авиабомбы MK84 «несут огромную силу и способны разрушать целые кварталы».

MK84 – это 2000-фунтовая (более 900 кг) американская авиабомба с массой взрывчатого вещества около 429 кг. Использует специальные лазерные блоки наведения. В своё время американцы бомбили такими боеприпасами Ирак и ливанскую столицу Бейрут.

По последним данным, в пакет военной помощи Израилю вошли 1800 таких авиабомб, а также 500 бомб MK82 калибра 500 фунтов.

NBC:

Поставка произошла после того, как официальные лица США заявили, что Израиль предоставил Вашингтону заверения в том, что он использует поставляемое американцами оружие в рамках законов войны.

Ежегодно США выделяют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов.