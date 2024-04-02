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В СМИ США вновь актуализирована тема так называемого «гаванского синдрома». Речь идёт о якобы некоем «акустическом высокочастотном воздействии» на американских дипломатов, которое влияло на их сон и работоспособность. Впервые, как в своё время утверждали в Вашингтоне, такое воздействие было «обнаружено» в Гаване. После обсуждения этой темы в течение нескольких месяцев она стала постепенно сходить на нет. Однако теперь – новый всплеск в США.
Теперь эту «историю» решили вновь раскручивать на канале «Си-Би-Эс», где заявлено, будто бы «гаванский синдром» является «причиной воздействия со стороны российских спецслужб». В эфире одного из популярных в США политических (политологических) шоу было заявлено, что «есть доказательства причастности России к этому» - якобы в качестве «доказательств» имеются некие «письма верхушки Совбеза РФ, где «передача уникальных технологий» предлагается Вьетнаму.
Причём ссылается CBS на Грэга Эдгрина, которые ранее работал в одной из следственных подструктур Пентагона, но был отправлен в отставку. По словам Эдгрина, «Москва обсуждала передачу технологии Вьетнаму в марте этого года».
При этом Эдгрин настолько вошёл в роль генератора медийных сенсаций, что пообещал в эфире съесть свой галстук, если окажется, что Россия к «гаванскому синдрому» не имеет никакого отношения.
Бывший чиновник Пентагона:
Похоже, что Эдгрину уже пора начинать обедать своим галстуком, так как американское издание WP уже выходило со статьёй, где со ссылкой на американскую разведку говорилось следующее: