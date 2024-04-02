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В СМИ США вновь актуализирована тема так называемого «гаванского синдрома». Речь идёт о якобы некоем «акустическом высокочастотном воздействии» на американских дипломатов, которое влияло на их сон и работоспособность. Впервые, как в своё время утверждали в Вашингтоне, такое воздействие было «обнаружено» в Гаване. После обсуждения этой темы в течение нескольких месяцев она стала постепенно сходить на нет. Однако теперь – новый всплеск в США.

Теперь эту «историю» решили вновь раскручивать на канале «Си-Би-Эс», где заявлено, будто бы «гаванский синдром» является «причиной воздействия со стороны российских спецслужб». В эфире одного из популярных в США политических (политологических) шоу было заявлено, что «есть доказательства причастности России к этому» - якобы в качестве «доказательств» имеются некие «письма верхушки Совбеза РФ, где «передача уникальных технологий» предлагается Вьетнаму.

Причём ссылается CBS на Грэга Эдгрина, которые ранее работал в одной из следственных подструктур Пентагона, но был отправлен в отставку. По словам Эдгрина, «Москва обсуждала передачу технологии Вьетнаму в марте этого года».

При этом Эдгрин настолько вошёл в роль генератора медийных сенсаций, что пообещал в эфире съесть свой галстук, если окажется, что Россия к «гаванскому синдрому» не имеет никакого отношения.

Бывший чиновник Пентагона:

Они хотели сорвать восстановление нашего партнёрства с Кубой. Хотят сделать то же самое во Вьетнаме.

Похоже, что Эдгрину уже пора начинать обедать своим галстуком, так как американское издание WP уже выходило со статьёй, где со ссылкой на американскую разведку говорилось следующее:

Гаванский синдром не связан с действиями иностранных спецслужб, так же он не является следствием применения энергетического оружия.