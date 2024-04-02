Военные рассказали о непригодности БМП Marder в Донбассе

Бойцы «Центра» заявили о непригодности немецких БМП Marder для боев в Донбассе

Военнослужащий группировки «Центр», участвовавший в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты (БМП) Marder, рассказал о ее недостатках. Слова бойца приводит РИА Новости.

Военный рассказал о непригодности БМП Marder в Донбассе и подчеркнул, что машина обладает плохой проходимостью. По его словам, у техники нет грунтозацепов, но на ней установлены резиновые подушки.

«Marder предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские военные восстановили трофейную БМП Marder. Сейчас машина полностью на ходу.

26 марта в Минобороны России сообщили, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали первую трофейную БМП Marder с линии боевого соприкосновения.