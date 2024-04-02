Бойцы группировки войск «Центр» показали захваченную под Авдеевкой БМП Marder

Бойцы группировки войск «Центр» показали ранее захваченную на авдеевском направлении спецоперации немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder.

В Минобороны РФ отметили, что после проведения эвакуации машины ее отправили в ремонт, где поставили на самостоятельный ход. Эксперты заменили пробитую магистраль топливной системы, починили радиатор и механизм охлаждения, заменили топливные насосы.

Как указал военнослужащий ремонтного батальона, несмотря на хорошее состояние БМП, она также получила повреждения и в бою. Так, задело одометр и топливные системы, сам корпус машины был поврежден осколками, «но в остальном всё исправно». При этом военнослужащий подчеркнул, что такая БМП является не самым подходящим орудием в местных условиях.

«За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания: проходимость по грязи очень низкая», — отметил военный.

Он также рассказал про боекомплект Marder. Она оснащена фугасными бронебойными снарядами 20 мм, в задней части также есть отсек, в который может поместиться около семи человек десанта. В основной части располагается место для экипажа из трех человек: механик-водитель, командир и наводчик.

Ранее, 26 марта, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Известиям» о преимуществах захвата боевой машины пехоты Marder немецкого производства для российской армии. По его словам, польза немецкой боевой машины будет только в том случае, если это модернизированная версия.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели операцию по эвакуации с линии боевого соприкосновения трофейной БМП Marder. Трофей немецкого производства весит более 30 т.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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