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ТАСС

Барнаульские ракетчики вывели пусковые установки "Ярс" на маршруты боевого патрулирования

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Расчеты совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организуют маскировку и боевое охранение

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что расчеты совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организуют маскировку и боевое охранение. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

"Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях", - добавили в ведомстве.

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Развертывание "Ярсов" началось в декабре 2009 года, когда комплекс был принят на опытно-боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения. 

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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Военные учения
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