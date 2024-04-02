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РИА Новости

Ракетный крейсер "Варяг" зашел в Средиземное море

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ТОФ: ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" зашел в Средиземное море

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" в рамках дальнего морского похода преодолел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море, сообщает ТОФ.

"Сегодня флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского перехода", - говорится в сообщении.

Накануне корабль преодолел Красное море, продемонстрировав присутствие в регионе Андреевского флага ВМФ России.

В марте гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" провели совместные учения "Морской пояс безопасности-2024" с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.

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