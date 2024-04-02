В России создали FPV-башню "Пик", входящую в комплекс для защиты кораблей ВМФ от БПЛА

Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что "Пик" устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали башню "Пик" для увеличения дальности работы FPV-расчетов, охраняющих корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, инфраструктуру Вооруженных сил РФ и аэродромов от украинских беспилотников. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Специалисты ЦКБР разработали башню "Пик" - комплекс дальней цифровой связи, обеспечивающий устойчивую связь пилота с дроном. Устройство входит в состав комплекса наземного оборудования FPV-расчета. Башня "Пик" предназначена для защиты инфраструктурных объектов Вооруженных сил РФ, включая корабли Военно-морского флота России, а также аэродромы, от украинских беспилотников. "Пик" устанавливается на вышках командно-диспетчерских пунктов аэродромов и мачтах кораблей для обеспечения устойчивой связи, чтобы пилот FPV-дрона мог далеко летать с корабля или внутри аэродрома", - заявил Кузякин.

Устройство оснащено кабелем длиной 100 м. "Бронированный кабель связывает наземное оборудование с антенной. Управление башней "Пик" полностью осуществляется с земли при помощи пульта. Устройство не требуется демонтировать для внесения каких-либо изменений в настройки", - подчеркнул глава ЦКБР.

Кузякин отметил, что башня "Пик" в том числе создана для того, чтобы обезопасить оператора БПЛА. "Устройство значительно увеличивает расстояние применения дронов и позволяет оператору работать из укрытия. Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной", - сказал специалист.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении.