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ТАСС

NYT: офицеры ВСУ жалуются на отсутствие мотивации и слабое здоровье призывников

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Газета также указывает, что недовольство вызывает и немолодой возраст набранных солдат

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Офицеры Вооруженных сил Украины жалуются на неудовлетворительное состояние здоровья призывников и на отсутствие у них мотивации. Об этом в субботу написала газета The New York Times.

Издание указывает, что недовольство вызывает и немолодой возраст набранных солдат. Как сообщил газете один из украинских офицеров, только 25 из 200 поступивших к нему призывников действительно хотят сражаться. Такое положение дел вынуждает некоторые подразделения самостоятельно заниматься набором военнослужащих, прибегая для этого к "инструментам маркетинга", как "на рынке", объяснил другой украинский офицер.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Она уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов проводят рейды и силой доставляют мужчин в отделы ТЦК для дальнейшей отправки на фронт, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. С конца прошлого года украинские власти задались целью активизировать мобилизацию. В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский информировал, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с утверждением, что эта цифра была впоследствии существенно уменьшена.

7 февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для некоторых категорий мужчин призывного возраста, возможность ограничения прав уклонистов (вплоть до запрета на право управлять транспортом и блокировки банковских счетов). Некоторые жесткие нормы вызвали резкую критику в обществе. 12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение поправок. Как сообщали украинские СМИ, от некоторых положений документа было решено отказаться. 

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Украина
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