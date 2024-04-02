Этот передовой самолет ВВС России всего за несколько часов может превратить города в руины. Когда он взмывает в небо, страны НАТО изрядно напрягаются, пишет пользователь сайта Sohu. Речь идет о "Белом лебеде", или бомбардировщике Ту-160.

Бомбардировщик Ту-160. С самого начала холодной войны это название внушало страх, да и сам по себе этот самолет — легенда. Он воплощает самые передовые технологии военно-воздушных сил России и представляет собой их мощнейшее средство стратегического сдерживания. Каждый взлет Ту-160 изрядно напрягает страны НАТО, ведь всего два таких ракетоносца могут за какие-то несколько часов превратить города в руины. Колоссальная разрушительная сила сделала "Белого лебедя" одним из самых обсуждаемых стратегических бомбардировщиков в мире.

В 1960-х годах, по мере обострения холодной войны, Советский Союз и Соединенные Штаты — две сверхдержавы той эпохи — вступили в глобальную конкуренцию — без порохового дыма, но проходящую в очень напряженной атмосфере. Тот период ознаменовал новый пик соперничества, развернувшегося между двумя государствами во множестве областей.

Особенно это касается сферы разработки стратегических бомбардировщиков. Соревнование на этой арене представляло собой как испытание научно-технической мощи каждой из сторон, так и борьбу идей. Любой прорыв рассматривался как тяжелый психологический удар по сопернику.

Вслед за углублением исследований и технологическим прогрессом в 1970-х годах СССР и США вкладывали огромные силы в проектирование и разработку стратегических бомбардировщиков. Усердная работа инженеров и ученых из обеих стран позволила постепенно перенести некоторые наработки с бумаги в реальность. Каждое обновление и улучшение проектов в рамках этой технологической гонки, длившейся несколько десятилетий, было тесно связано с политическим фоном холодной войны и военными потребностями.

Наконец, после долгих исследований и разработок, в 1980-х годах проекты достигли стадии строительства и производства. В ходе этого процесса Соединенные Штаты успешно создали стратегический бомбардировщик "Лансер": выдающиеся характеристики сделали из него гордость американских ВВС. Советский Союз не отставал: в этой технологической гонке он достал собственный козырь — Ту-160 по прозвищу "Белый лебедь".

1981 год был знаковым для СССР. Успешный первый полет Ту-160 морозной зимой того года (18 декабря 1981. — Прим. ИноСМИ) не только стал предметом гордости для авиационной промышленности страны, но и символизировал научно-техническую мощь Москвы. Этот пробный полет был специально приурочен к Дню рождения Брежнева: так можно было показать, что новейший стратегический бомбардировщик — важная составляющая национальной силы Советского Союза, а также знак уважения и преданности лидеру.

Благодаря уникальному устройству и мощным характеристикам Ту-160 стал известен как "Белый лебедь". При разработке и строительстве этого самолета были сконцентрированы самые передовые научно-технические силы государства. Общая длина воздушного судна превышает 54 метра. За счет огромных размеров и изящных при этом очертаний бомбардировщик внушает людям приятное чувство благоговения.

Высота самолета достигает 13,2 метра, а максимальный размах крыла — удивительных 55,7 метра. Благодаря таким габаритам Ту-160 стал одним из крупнейших стратегических бомбардировщиков на планете на тот момент. Вес авиалайнера достигает 110 тонн, а взлетная масса — 270 тонн.

Все это говорит о том, что самолет обладает необычайными возможностями при полете и атаке. В основе Ту-160 лежат турбореактивные двигатели НК-32, они и есть ключ к его сверхзвуковой скорости. Тяга в 25 тонн, которую дает каждая из таких установок, стала для самолета источником огромной мощности. В связи с этим в низконагруженном предельном состоянии он может развивать скорость до двух Махов и более, так что никакой противник его не догонит. Такая способность к сверхзвуковому полету позволяет Ту-160 не только оперативно выполнять стратегические цели, но и при необходимости избегать перехватов со стороны врага.

Процесс создания и проектирования этого бомбардировщика был полон проблем. Каждый шаг — от планирования на бумаге до реального производства — требовал предельной точности и сложных технологических инноваций. Конструкция крыла с изменяемой стреловидностью позволяет Ту-160 по мере надобности менять размах крыла на разных этапах движения и таким образом достигать оптимальных условий при полете. За счет этого переменчивые летные характеристики самолета повышаются, более того, устойчивость и безопасность движения тоже существенно растут.

Конструкция Ту-160 сказывается не только на его поразительных летных характеристиках, но и на универсальной оружейной системе. Бомбардировщик может нести широкий спектр вооружений, включая ФАБ-250 обычного назначения, ракеты класса "воздух-земля" Х-15, крылатые ракеты Х-55СМ и так далее.

Многообразие применяемых снарядов делают Ту-160 не просто быстрым бомбардировщиком с дальним радиусом действия, но комплексной оружейной платформой с большим стратегическим ударным потенциалом.

ФАБ-250 остаются традиционным взрывным средством. Хотя технология их изготовления используется уже достаточно долго, вместе с таким современным бомбардировщиком, как Ту-160, они по-прежнему играют важную роль. ФАБ-250 эффективно уничтожают наземные цели при выполнении соответствующих задач. Ракета класса "воздух-земля" Х-15 за счет таких особенностей, как гиперзвуковая скорость и высокая точность, способна метко поражать цели на большом расстоянии; в свое время она считалась передовой благодаря своей разрушающей силе и проникающей способности. С другой стороны, крылатая ракета Х-55СМ тоже известна своей дальнобойностью и точностью. Ее можно запускать за пределами сети ПВО противника. Риск перехвата этого снаряда значительно ниже, а ударный эффект гарантирован.

Способность нести такое количество вооружений в сочетании с высокой скоростью и дальностью полета, превосходящими характеристики любых истребителей той эпохи, сделали Ту-160 в годы холодной войны важным стратегическим активом Советского Союза и даже всего мира. Существование этого самолета заметно укрепило способности СССР по нанесению ударов на дальнее расстояние, что оказало неизмеримое значение в деле сохранения национальной безопасности и обеспечения региональной стабильности.

Ту-160 и его стратегическая ценность получили дальнейшее признание в 1987 году, когда эти самолеты официально разместили на авиабазе Прилуки на Украине, где базировался 184-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Это подразделение со славной историей, во времена Второй мировой войны совершавшее воздушные налеты на Берлин, элитное формирование военно-воздушных сил СССР. Пополнение в виде Ту-160, несомненно, вдохнуло в полк новые силы и еще больше повысило его стратегический статус в конце холодной войны. Авиабаза Прилуки на территории Украины занимала выгодное с точки зрения географии положение и позволяла войскам оперативно отвечать на любые стратегические потребности СССР и союзных ему государств. Объекты на базе были спроектированы особым образом, чтобы соответствовать требованиям по обслуживанию и развертыванию Ту-160 и других крупных стратегических бомбардировщиков. Пилоты и техники проходили специальную подготовку, чтобы получать навыки, необходимые для профессиональной эксплуатации Ту-160 и выполнения различных задач, включая нанесение стратегических ударов и глубинную разведку.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 был спроектирован и построен с одной главной целью — осуществлять быстрые и дальние стратегические атаки. Этот первоначальный замысел нашел свое отражение в удивительной скорости самолета и его способности вести боевые действия на большой дистанции. Взлетев с авиабазы Прилуки на Украине, Ту-160 способен стремительно пересечь европейский континент и всего за полминуты достичь любого уголка. Если же отправление происходит с Дальнего Востока, этот огромный бомбардировщик за какой-то час перелетает через Атлантический океан и подходит к США.

Если говорить про выполнение миссий по нанесению стратегических ударов, с такой скоростью и дальностью полета Ту-160 способен оперативно достичь заданного пункта назначения и завершить свою задачу еще до того, как противник отреагирует.

Подобный стратегический ударный потенциал ракетоносца достигается не только за счет мощных турбореактивных двигателей НК-32, но также посредством его огромной бомбовой нагрузки в 85 тонн (согласно официальным данным, максимальная бомбовая нагрузка Ту-160 достигает 45 тонн. — Прим. ИноСМИ). Это означает, что при выполнении ударной миссии всего двух таких самолетов будет достаточно для бомбардировки города.

Учитывая, какой огромной разрушительной мощью и способностью быстрого развертывания обладает Ту-160, каждый его взлет, без сомнений, сильно настораживает соседние с Россией страны. Во времена холодной войны Ту-160 был сродни дамоклову мечу, нависшему прямо над макушкой, — рядом с ним противники не осмеливались предпринимать опрометчивые действия.

Даже на сегодняшний день, уже после окончания холодной войны, Ту-160 сохраняет свою внушительную силу стратегического сдерживания. Его полета достаточно, чтобы вызвать пристальное внимание со стороны близлежащих государств — и даже их напряжение.

Помимо прочего, радиус стратегического удара Ту-160 делает самолет незаменимым элементом глобального стратегического равновесия. Он не просто служит средством сохранения национальной безопасности или усиления военного сдерживания России, но представляет собой стратегический инструмент для обеспечения участия Москвы в международных делах и поддержания региональной стабильности страны.

Посредством таких стратегических вооружений, как Ту-160, Россия может проецировать свою военную мощь в глобальных масштабах и эффективно отстаивать государственные интересы.

Хотя сейчас, когда мы вступили в XXI век, тень, отброшенная холодной войной, постепенно развеялась, бомбардировщик Ту-160 по-прежнему остается козырной картой российских ВВС — его позиции в современной оборонной стратегии не ослабли. Напротив, по мере непрерывного улучшения технологий стратегическая ценность этого самолета и его реальные боевые возможности возросли. Следовательно, и способности Ту-160 в области стратегического сдерживания стали еще более заметными в глобальных масштабах.

Во время военных учений в июне 2021 года бомбардировщик еще раз доказал, что обладает выдающимися характеристиками. Над Средиземным морем Ту-160 российских ВВС вступил в технологическое противостояние с натовским F-35. F-35 — это самый передовой многоцелевой боевой самолет пятого поколения стран Североатлантического альянса. Стелс-возможности (то есть возможность действовать незаметно — Прим.ИноСМИ), сверхзвуковая крейсерская скорость и интегрированная система датчиков делают его одним из самых инновационных истребителей в мире. Однако Ту-160 в этой борьбе полагался на свои выдающиеся летные характеристики и боевую стратегию.

Он неоднократно сбрасывал преследующий его F-35: это говорит, что Ту-160 — не просто дальний бомбардировщик, но и самолет, способный выживать и уходить в условиях современного воздушного боя. Успех тех военных учений показал практическую ценность Ту-160 в современной войне, а также в полном объеме продемонстрировал уровень технической и тактической подготовки российских ВВС. Впоследствии военно-воздушные силы страны специально провели пресс-конференцию, на которой подчеркнули достижения бомбардировщика в рамках маневров.

Это была не только реклама мощи авиационной промышленности и ВВС страны, но и четкий сигнал внешнему миру: даже сейчас, в XXI веке, Ту-160 остается стратегической силой, которой нельзя пренебрегать.

То, как самолет показал себя [во время учений], вновь привлекло к его стратегическому положению внимание международного сообщества. Благодаря превосходным летным характеристикам и тактической адаптируемости Ту-160 играет важную роль как традиционный стратегический бомбардировщик, а также может сохранять преимущество при воздушных столкновениях с передовым противником в условиях современного боя.

Демонстрация этой способности обладает огромным значением для поддержания международного стратегического равновесия, особенно в ходе борьбы за господство в небе в рамках высокотехнологичной войны.

Автор: Трехгранный нож (三棱军刺)