Конгрессмен США предложил заставить РФ сдаться, действуя, как в Хиросиме и Нагасаки

Тим Уолберг заявил, что Соединенные Штаты "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа, то же самое должно быть на Украине

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Тим Уолберг (республиканец, от штата Мичиган) выступил за то, чтобы Вашингтон действовал в связи с конфликтами на Украине и в секторе Газа, как в Хиросиме и Нагасаки. Вместе с тем он попытался оправдаться, заявив, что не имел в виду ядерные бомбардировки.

Законодатель, выступая на этой неделе в Мичигане, утверждал, что США "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа. "Должно быть как Нагасаки и Хиросима. Закончить побыстрее", - привела его слова газета The Washington Post. "То же самое должно быть на Украине", - добавил конгрессмен. По его словам, Россию надо "победить быстро". Говоря о предоставляемой Западом помощи Киеву, он утверждал: "Вместо того чтобы 80% на Украине использовались в гуманитарных нуждах, надо, чтобы от 80% до 100% было на разрушение России, если мы хотим это сделать".

В воскресенье Уолберг опубликовал заявление, разъясняющее его высказывания в Мичигане. "Будучи ребенком, выросшим в эпоху холодной войны, последнее, за что я выступил бы, - это применение ядерных вооружений, - указал он. - На сокращенной видеозаписи я использовал метафору для выражения того, что Украине и Израилю нужно победить как можно скорее, не подвергая опасности американских военных".

"Мои рассуждения были совершенно противоположны тому, как о них сообщалось, - утверждал конгрессмен. - Чем быстрее эти войны закончатся, тем меньше невинных гражданских окажется под огнем. Чем скорее ХАМАС и Россия сдадутся, тем легче будет двигаться дальше. Использование этой метафоры, вырванной из контекста, искажает мою мысль, но я в полной мере придерживаюсь этих убеждений и в полной мере поддерживаю наших союзников".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.