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ТАСС

В Греции заявили, что не передадут Киеву российские ЗРК без замены на аналогичные из США

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Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Источник изображения: profile.ru

Глава Министерства национальной обороны страны Никос Дендиас отметил, что, "как и в случае со всеми системами вооружений, в ходе их закупки появляются юридические обязательства в отношении их продажи или передачи"

АФИНЫ, 31 марта. /ТАСС/. Греция не передаст Украине зенитно-ракетные системы российского производства без замены на аналогичные системы ПВО западного производства. Это в очередной раз повторил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас в интервью газете Political. Фрагменты интервью опубликовало Афинское Македонское агентство новостей.

Отвечая на вопрос о том, просили ли Грецию направить "ТОР-М1", "Оса-АКМ" и "С-300" для усиления украинской обороны, Дендиас сказал, что "не идет и речи о их выводе из национальной системы ПВО Греции, куда они интегрированы, без замены их на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями". Кроме того, министр еще раз повторил, что, "как и в случае со всеми системами вооружений, в ходе их закупки появляются юридические обязательства в отношении их продажи или передачи". "В любом случае национальные интересы [Греции] являются приоритетом", - подчеркнул глава Минобороны.

Министру также задали вопрос, рассмотрит ли Греция отправку собственных военных на территорию Украины в случае, если западные страны поддержат предложения президента Франции Макрона на этот счет. "Нет такого вопроса, как это ясно заявил премьер-министр нашей страны Кириакос Мицотакис", - ответил Дендиас.

Ранее руководство Минобороны Греции неоднократно заверяло, что Афины не будут передавать Киеву базирующиеся на греческом острове Крит зенитно-ракетные комплексы С-300, так как это ослабило бы греческую оборону перед лицом угроз со стороны Турции. Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис заявлял журналистам на брифинге, то Афины не намерены передавать Киеву С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны. Премьер Греции также утверждал в марте, что не существует договоренностей между Грецией и Украиной о передаче ей российских ЗРК для усиления ее ПВО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Греции дополнительной помощи на сумму до $200 млн. Греческий информационный портал pronews.gr тогда отмечал, что обещанных американцами в виде компенсации $200 млн недостаточно для приобретения даже одной западной батареи ПВО, равной по боевым возможностям российским системам "Тор", "Оса", С-300, которые имеются у ВС Греции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 28 февраля, что Россия намерена добиваться от Греции и других стран выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим сторонам. 

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Страны
Греция
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Продукция
Оса-АКМ
С-300
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